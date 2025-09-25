G4Media.ro
Wayne Rooney, fostă vedetă la Manchester United: „Am băut două zile la…

wayne rooney fost jucator emblematic al lui Manchester United
Wayne Rooney / Sursa foto: captură YouTube

Wayne Rooney, fostă vedetă la Manchester United: „Am băut două zile la rând. Dacă nu era soția, aș fi fost mort”

Sportz25 Sep 0 comentarii

Wayne Rooney (39 de ani) vorbește deschis despre lupta teribilă pe care a dus-o cu dependența de alcool, fosta vedetă de la Manchester United precizând, printre altele, că a băut două zile la rând.

În cadrul podcastului fostului său coechipier de la United, Rio Ferdinand, Rooney a povestit problemele mari pe care le-a avut cu consumul de alcool.

A ajuns până în pragul colapsului, iar dacă nu ar fi intervenit soția sa spune că probabil ar fi fost mort acum.

„Voiam să ies şi să mă bucur de prietenii mei… dar am ajuns să merg prea departe”, a spus fostul internaţional englez cu 120 de selecţii și 53 de goluri în naționala Angliei.

„Îmi amintesc că mergeam la antrenament, îmi puneam picături în ochi şi mestecam gumă. Am băut timp de două zile la rând”.

Cred sincer că dacă ea nu ar fi fost acolo (n.r. soţia sa, Coleen) aş fi fost mort”, a mărturisit Wayne Rooney.

A reușit să scape de această dependență, iar acum Rooney speră să revină în antrenorat.

