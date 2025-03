„Vom avea Groenlanda. Da, 100%”, avertizează Trump, care nu exclude recurgerea la „forţa militară” pentru a o anexa

Preşedintele american Donald Trump se declară, într-un interviu acordat NBC News, sigur ”100%” că Groenlanda va deveni americană, după o vizită a vicepreședintelui J.D. Vance în acest teritoriu arctic, relatează AFP, citată de News.ro.

Tonul a crescut sâmbătă între Statele Unite şi Danemarca, după ce diplomaţia daneză a deplâns virulența criticilor vicepreşedintelui american J. D. Vance cu privire la o presupusă inacţiune a acestei ţări nordice în Groenlanda.

”Suntem deschişi criticilor, dar pentru a fi întru totul oneşti, nu apreciem tonul pe care au fost formulate”, a declarat ministrul danez de Externe Lars Løkke Rasmussen într-o înregistrare video postată pe reţele de socializare.

”Nu aşa te adresezi aliaţilor tăi apropiaţi, iar au consider în continuare Danemarca şi Statele Unite drept aliaţi apropiaţi”, a adăugat el.

Însă preşedintele Statelor Unite Donald Trump nu a ţinut cont de acest avertisment.

”Vom avea Groenlanda. Da, 100%!”, a declarat el la NBC News.

President Trump:

„There’s a good possibility it [annexation of Greenland] could be done without military force. I don’t take anything off the table.”

NBC News https://t.co/QIVAdUwjcG pic.twitter.com/HxpZy7jagr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 30, 2025

Donald Trump a precizat că există, în opinia sa, ”o bună probabilitate” ca Statele Unite să anexeze Groenlanda ”fără să recurgă la forţa militară”, dar a dat asigurări că ”toate opţiunile sunt pe masă”.

BREAKING: Donald Trump says he is “absolutely” serious about annexing Greenland:

“We’ll get Greenland. Yeah, 100%,” Trump told NBC News.

He added that while there’s a “good possibility that we could do it without military force,” he doesn’t „take anything off the table.”

This.… pic.twitter.com/IOk4YIGXeF

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 30, 2025

Jurnaliştii NBC l-au întrebat după aceea despre mesajul pe care l-ar trimite restului lumii această anexare şi în mod special Rusiei.

”Nu mă gândesc cu adevărat la asta”, a răspuns Trump.

”Nu-mi pasă cu adevărat de asta. Groenlanda este un subiect foarte special, foarte diferit. Este vorba despre pacea internaţională, despre securitate şi despre forţă”, a declarat el.

„We will get Greenland. Yes, 100%”: Trump promised to annex Danish territory

US President Donald Trump made some big statements in an interview with NBC News.

„We had absolutely real conversations about this. We will get Greenland. Yes, 100%”

— the politician stated… pic.twitter.com/LAbUQ6vkWX

— (@cheguwera) March 30, 2025

”Sunt vapoare care navighează în largul Groenlandei, care vin din Rusia, din China şi din alte locuri din lume. Nu vom lăsa lucrurile aşa. Asta va face rău înregii lumi, Statelor Unite”, a adăugat el.

”MAKE ICECUBES NOT WAR”

Trump face aceste declaraţii după o săptămână de tensiuni puternice între Statele Unite şi Danemarca, declanşate de anunţul unei vizite nedorite a liderilor americani în acest teritoriu autonom danez, o deplasare care a fost până la urmă redusă vineri la baza americană de la Pituffik.

Câteva sute de persoane s-au adunat sâmbătă în faţa Ambasadei Statelor Unite la Copenhaga, agitând pancarte cu mesaje ca ”Trump/Putin stealing countries” (”Trump şi Putin fură ţări”), ”Yankees go home” (”Yankeilor, duce-ţi-vă acasă”) sau ”Make icecubes not war” (”Faceţi cuburi de gheaţă, nu război”).

Într-un discurs în singura bază militară americană în Groenlanda, J. D. Vance a acuzat vineri că Danemarca ”nu a făcut treabă bună pentru poporul Gronlandei”, reproşându-i mai ales că nu a investit suficient în vastul teritoriu arctic pe care-l râvneşte Trump.

Spre deosebire de tonul ameninţător al locatarului Biroului Oval, Vance a declarat că nu are în vedere folosirea forţei pentru a lua acest pământ, apreciind că Washingtonul va şti să-i convingă pe locuitorii Groenlandei să se alăture Americii şi să semneze un acord cu ea.

”Noi credem că locuitorii Groenlandei sunt raţionali (…), că vom putea încheia un acord în stilul lui Donald Trump, pentru a asigura securitatea teritoriului, dar şi a Statelor Unite ale Americii”, a rezumat el într-un discurs la baza militară.

”Acordul apărării din 1951 le oferă Statelor Unite multe posibilităţi să aibă o prezenţă militară mult mai puternică în Groenlanda. Dacă asta este ceea ce vreţi, să discutăm despre asta”, i-a replicat ministrul danez de Externe, referindu-se la un text care reglementează prezenţa americană în Groenlanda.