G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu…

Volei masculin, Romania Franta
Facebook, Federatia Romana de Volei

Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu un eşec cu Portugalia, în pregătire pentru Campionatul Mondial

Sportz31 Aug • 31 vizualizări 2 comentarii

Naţionala României a fost învinsă duminică, la Piatra Neamţ, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-1, în ultimul meci amical dinaintea plecării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Scorul pe seturi a fost 25-20, 31-29, 19-25, 25-17.

În primele două meciuri test cu Portugalia, tricolorii s-au impus cu scor identic 3-2.

Anterior, în stagiul de pregătire de la Piatra Neamţ, tricolorii au mai jucat două meciuri amicale, cu Chile, încheiate cu victoria României, cu 3-2 şi 3-0. O altă adversară a fost Filipine, în faţa căreia au obţinut trei victorii, cu acelaşi scor – 3-1.

Echipa României va continua pregătirea până în 3 septembrie, când este programată plecarea la Manila, la Campionatul Mondial. Între 4-10 septembrie, tricolorii vor mai disputa meciuri amicale cu Filipine.

România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. O mare greseala neconvocarea la mondiale a lui Sergiu Diaconescu.

    Din pacate antrenorul echipei nationale pune interesul clubului sau mai presus de interesul echipei nationale.

  2. O mare greseala neconvocarea la mondiale a lui Sergiu Diaconescu.

    Din pacate antrenorul echipei nationale pune interesul clubului sau mai presus de interesul echipei nationale.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.