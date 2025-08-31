Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu un eşec cu Portugalia, în pregătire pentru Campionatul Mondial

Naţionala României a fost învinsă duminică, la Piatra Neamţ, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-1, în ultimul meci amical dinaintea plecării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani, transmite News.ro.

Scorul pe seturi a fost 25-20, 31-29, 19-25, 25-17.

În primele două meciuri test cu Portugalia, tricolorii s-au impus cu scor identic 3-2.

Anterior, în stagiul de pregătire de la Piatra Neamţ, tricolorii au mai jucat două meciuri amicale, cu Chile, încheiate cu victoria României, cu 3-2 şi 3-0. O altă adversară a fost Filipine, în faţa căreia au obţinut trei victorii, cu acelaşi scor – 3-1.

Echipa României va continua pregătirea până în 3 septembrie, când este programată plecarea la Manila, la Campionatul Mondial. Între 4-10 septembrie, tricolorii vor mai disputa meciuri amicale cu Filipine.

România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).