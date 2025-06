Vlad Voiculescu (USR): Singura soluție a PSD rămâne să crească taxele

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, membru în echipa tehnică de negociere a unui acord de coaliție, a spus într-o postare că PSD se opune atât tăierii sinecurilor și astupării găurilor din instituțiile publice, cât și vânzării de pachete minoritare în companii controlate de stat.

”Nu o să spun aici care a fost poziția PSD la negocierile de la Cotroceni, dar ce mi se pare clar este că nu se potrivește cu ce spun în piața publică. Așadar, singura soluție a PSD rămâne… să crească taxele”, a mai scris Voiculescu.

Pe scurt, despre PSD și investiții:

Pasul 1: au promis de toate pentru toți – de la stadioane la autostrăzi, de la spitale la ajutoare de stat etc

Pasul 2: deși am avut prin PNRR mai multe fonduri europene decât a avut România buget în ultimii 20 sau chiar 30 de ani, au contractat lucrări și exproprieri chiar de două ori sau de trei ori mai mult decât aveau fonduri europene. Cu alte cuvinte, România are acum obligații contractuale mult peste banii europeni care îi stăteau la dispoziție;

Pasul 3: au întârziat proiectele și pierdem miliarde de euro pentru că au întârziat proiectele din PNRR fie din cauza lipsei de decizie politică, fie din contra-performanța instituțiilor politizate. Enorm de multe proiecte PNRR din sănătate – și nu numai!

Cu alte cuvinte, după ce că toți banii europeni care ne stăteau la dispoziție nu ne ajungeau, incapacitatea administrației de până acum ne face să pierdem suplimentar alte miliarde de euro din granturile europene;

Care va să zică, avem așa: enorm de multe proiecte promise, contractate, unele chiar începute, dar… România nu mai are bani să le termine. Nici pe departe.

Nu mai zic cine a lăsat pușculița goală și caietul de datorii plin. Zic doar că nu mai sunt bani și dacă vrem ca investițiile să continue, trebuie:

1) tăiate sinecuri și astupate găurile din instituțiile publice;

2) vândute pachete minoritate în companii controlate de stat – pentru a avea un fond dedicat pentru investiții strategice în sănătate, transport etc.

(Atenție, pentru că știu că există voci care strigă, fix ca în anii ’90, anii blocajului economic fesenist, „Nu ne vindem țara!” – precizez în clar: controlul rămâne la statul român!).

Acum, ce știm din luările de poziție din media ori social-media:

PSD se opune la prima propunere.

PSD – dacă ne luăm după domnul Fifor – se opune și la a doua propunere.

Nu o să spun aici care a fost poziția PSD la negocierile de la Cotroceni, dar ce mi se pare clar este că nu se potrivește cu ce spun în piața publică.

Așadar, singura soluție a PSD rămâne… să crească taxele.