Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, cere Guvernului Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și beneficiile acestora de la stat, după ce Adrian Năstase s-a afișat cu dictatorii Kim Jong Un și Xi Jiping și criminalului de război Vladimir Putin / Fostul premier are o astfel de fundație

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a transmis vineri că a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și beneficiile acestora de la stat.

Demersul acestuia vine după ce Adrian Năstase s-a afișat cu dictatorii nord-coreean Kim Jong Un și chinez Xi Jiping, dar și alături de criminalul de război Vladimir Putin, la summitul care a avut loc în urmă cu câteva zile la Beijing.

Fostul premier Adrian Năstase are o astfel de fundație, ”Nicolae Titulescu”, caz considerat ”emblematic” de Gheorghe pentru ”bani de la buget, sediu de la RAPPS și alte beneficii, deși acțiunile sale nu sunt compatibile cu valorile europene declarate în acte”, transmite fostul europarlamentar într-un mesaj pe Facebook.