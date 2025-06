VIDEO Williams și Honda, reunire spectaculoasă după patru decenii – Legendarul Nigel Mansel revine în monopostul care a lansat dominația Honda în F1

Nigel Mansell, campionul F1 din 1992, va pilota din nou monopostul Williams FW11, cel care a marcat începutul dominației Honda în Formula 1, transmite planetf1.com.

Cu ocazia Goodwood Festival of Speed, Mansell se va întoace în cockpitul mașinii FW11. Evenimentul celebrează 75 de ani de istorie a Formulei 1 și readuce la viață una dintre paginile aurii din istoria motorsportului.

„Este un privilegiu incredibil să sărbătorim istoria bogată a Williams la Goodwood”, a declarat James Vowles, directorul echipei.

FW11 a fost un monopost care nu a avut rival în 1986. Cu un motor Honda V6 twin-turbo de 1.5 litri și 1.500 CP, mașina a câștigat campionatul constructorilor, acesta fiind primul titlu din istorie pentru Honda.

La acel moment, Mansell a pierdut titlul mondial pentru doar două puncte în favoarea lui Alain Prost.

„FW11 restaurat reprezintă o colaborare istorică între Williams Racing și Honda Motor Co., un parteneriat care a definit o eră de excelență în inginerie”, a adăugat Vowles.

„Este o onoare să celebrăm FW11, prima noastră mașină campioană. E una dintre cele mai recunoscute din istorie, și suntem încântați să-l primim pe Nigel înapoi în cockpit”, a transmis Koji Watanabe, președinte Honda Racing.

Williams va aduce la sărbătoarea de la Goodwood nu doar FW11, ci și FW14B, mașina cu care Mansell a câștigat titlul din Formula 1 în 1992.

Alături de el, vor mai conduce Riccardo Patrese, Thierry Boutsen și Karun Chandhok.

Evenimentul va avea loc între 10 și 13 iulie și va marca următoarele: 75 de ani de Formula 1 și 125 de ani de sporturi cu motor.

