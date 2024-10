VIDEO Un cuplu de americani au petrecut noaptea nunții în buncăr, sub bombele de deasupra Ierusalimului / Atacul asupra Orașului Sfânt este considerat surprinzător, deoarece 30% din populația de aici e musulmană

Petrecerea nunții lui Kristirae și Shawn Gibson, doi cetățeni americani, a fost celebrată într-un adăpost în timpul atacului iranian din Ierusalim, scrie La Reppublica.

Imaginile care îi înfățișează pe cei doi, un cuplu originar din Colorado Springs, Statele Unite, care au ajuns la Ierusalim pentru a-și celebra nunta într-o capelă din oraș și pentru a sărbători evenimentul într-un hotel istoric administrat de Vatican și situat în apropierea centrului orașului.

Iran couldn’t stop the joy at this Jerusalem wedding even for a moment. ❤️ pic.twitter.com/kMWzbhrNRA

— Saul Sadka (@Saul_Sadka) October 1, 2024