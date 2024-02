GALERIE FOTO Ierusalim – Centrul celor trei mari religii monoteiste și capitala Israelului

Oraș vechi de peste 3.000 de ani, Ierusalimul este un loc sfânt pentru cele trei mari religii monoteiste: iudaismul, creștinismul și islamul. Aceste locuri sfinte se află în incinta orașului vechi situat în partea de est a orașului, care are o suprafață de sub un kilometru pătrat.

Poarta Jaffa este una dintre cele șapte porți ale orașului vechi. Datând din secolul XVI, din timpul stăpânirii otomane Poarta Jaffa a fost locul prin care a intrat în oraș pe 2 decembrie 1917 generalul britanic Allenby, care a pus capăt unei stăpâniri musulmane de aproape 13 secole (cu o întrerupere de aproape un secol pe vremea Cruciadelor).

Turnul lui David, care străjuiește Poarta Jaffa, este numit după al doilea rege al Israelului antic și în forma actuală datează din perioada otomană (secolul XVI), deși descoperiri arheologice au identificat structuri vechi de 2.500 de ani.

Prin poarta Jaffa se intră în cartierul creștin al orașului vechi, unul din cele patru, alături de cel armenesc, musulman și evreiesc. Majoritatea magazinelor sunt închise, dată fiind reducerea drastică a numărului de turiști cauzată de războiul dintre Israel și Hamas.

În plin cartier creștin se află moscheea Omar, ridicată în 1193 și dedicată cuceritorului Ierusalimului în anul 637, califul Omar, al doilea lider musulman după moartea profetului Mahomed.

Biserica Sfântului Mormânt a fost ridicată pe locul unde, potrivit tradiției creștine, a fost înmormântat Isus Hristos după răstignirea sa la ordinul autorităților romane care stăpâneau Iudeea în jurul anului 30 al erei creștine. Biserica a fost ridicată inițial din inițiativa Împăratului roman Constantin și a mamei sale Elena și sfințită pe data de 13 septembrie 335. Actulamente, biserica se află într-un proces de renovare.

Crăpătura din coloana de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt ar fi apărut în 1579, când santinelele otomane nu i-au permis Patriarhului Ortodox Sofronius să intre în biserică în ajunul Paștilor. Atunci, potivit legendei creștine, coloana s-a crăpat și de acolo Patriarhul a luat lumina sfântă.

Această structură se numește edicul și acoperă mormântul unde creștinii cred că a fost înmormântat Isus și de unde ar fi înviat. Lespedea de deasupra mormântului gol a fost ridicată în 2016 pentru a fi curățată și a dezvăluit o altă lespede datată din secolul VI. Pelerinii stau la coadă pentru a vedea mormântul.

Zidul de Apus este ultima structură rămasă din Templul de la Ierusalim, cel mai sfânt loc al evreilor din lumea întreagă. Construcția începută de Regele David și finalizată de fiul său Solomon în jurul anului 957, Templul a fost distrus de Împăratul babilonean Nabucodonosor în 586 î.d. Hr, reconstruit începând cu 516 î.d.Hr, dezvoltat de Regele Herod al Iudeei (37 – 4 î.d. Hr) și distrus definitiv de romani în anul 70. Deasupra zidului, pe locul unde se afla Templul, musulmanii au construit Domul Stâncii (cu cupolă aurie) și Mosecheea Al-Aqsa.

Zidul de Apus (Ha Kotel ha-Maaravi în ebraică), cunoscut de ne-evrei și ca Zidul Plângerii (sau Lamentațiilor) este un loc în care numeroși evrei religioși vin să se roage. În interstițiile dintre pietrele zidului sunt inserate foi de hârtie cu rugăciuni către Dumnezeu.

Zona de rugăciuni a bărbaților la Zidul de Apus este mult mai mare decât cea rezervată femeilor, iar cele două zone sunt separate printr-un gard. Femeile au dus o luptă în justiție pentru a primi dreptul să se roage la Zidul de Apus.

Via Dolorosa sau Drumul Crucii este traseul lung de circa 600 de metri urmat de Isus în Ierusalim de la locul condamnării sale la locul răstignirii și înmormântării. Via Dolorosa are 14 stații care comemorează episoadele din Evanghelie care realtează calvarul lui Isus.

Stația 1 pe Via Dolorosa – Sanctuarul Flagelării – este locul unde, potrivit tradiției creștine, a fost judecat și condamnat la moarte Isus de către guvernatorul roman Pilat din Pont și apoi biciuit de soladții romani. Descoperiri arheologice ulterioare pun sub semnul întrebării veridicitatea localizării din Evanghelii.

Poarta Leilor, situată în partea de este a orașului vechi, este cea pe unde ar fi fost adus Isus după trădarea sa de către discipolul său Iuda și arestarea sa de către autoritățile romane. El a fost judecat de Sanhedrin – tribunalul religios evreiesc – găsit vinovat de blasfemie și predat lui Pilat. Nu este clară acuzația pentru care a fost judecat de romani, dar cel mai probabil este că a fost acuzat de rebeliune și condamnat la moarte prin răstignire.

Valea Kidron, desparte orașul vechi de Muntele Măslinilor. Aici se află mai multe pietre tombale importante pentru evrei, creștini și musulmani

În Valea Kidron se află și mormântul Fecioarei Maria, mama lui Isus. Ca și mormântul lui Isus, mormântul mamei sale este gol. Unii istorici consideră că Maria a fost înmormântată la Efes, în Asia Mică.

În vestul Ierusalimului, pe Muntele Herzl, se află Memorialul Holocaustului, Yad Vashem. Viziunea sa este descrisă ca: „Să conducă documentarea, cercetarea, educația și comemorarea Holocaustului și să transmită cronicile acestui eveniment uman și evreiesc singular fiecărei persoane din Israel, poporului evreu și oricărui public semnificativ și relevant din întreaga lume”.

Dr Alexander Avram este directorul Sălii Numelor de la Yad Vashem, unde lucrează de 40 ani, de când a emigrat din România. Cupola sălii cuprinde fotografiile a 600 de victime ale Holocaustului, din 13 țări, de ambele sexe și de toate vârstele.

În centrul orașului se află piața Mahane Yehuda, foarte populară printre turiști, pentru care se organizează și tururi ghidate. Înființată în 1887, piața este tipul clasic al Shuk-ului – piață orientală. Circa 250 de comercianți își expun aici mărfurile: legume, fructe, carne, brânză, mirodenii, flori, etc. În 1997 și 2002 Mahane Yehuda a fost ținta a două atentate teroriste palestiniene care au făcut 23 de victime.

Pe un deal din cartierul Givat Ram se află sediul Knesset-ului, parlamentul unicameral al Israelului, cu 120 de membri, același număr azi când populația Israelului este de aproape 10 milioane ca cel de la primele alegeri din ianuarie 1949 cînd populația număra 600.000 de persoane. Actuala clădire a fost inaugurată pe 30 august 1966 și dezvoltată ulterior.