VIDEO Ultimele pregătiri pentru JAZZx Timișoara: 3.000 de locuri pe scaune în Piața Libertății

Festivalul JAZZx se apropie cu pași repezi, pregătindu-se să aducă o doză generoasă de jazz modern, fusion și soul pe scena muzicală din Timișoara. JAZZx (inițial JazzTM), ediția a XII-a, va avea loc în perioada 5-7 iulie, în Piața Libertății din Timișoara.

“JAZZx și-a propus să aducă aproape de toate comunitățile Timișoarei o muzică de înaltă valoare artistică, reunind artiști români la început de drum, artiști care inovează și experimentează descoperind noi orizonturi, dar și legende vii ale genurilor diverse pe care jazzul le reunește. Pe parcursul celor peste 12 ani călătoria noastră a demonstrat importanța actului cultural ca și bun-comun, ca și valoare care ne leagă, ne inspiră, ne arată posibilități, schimbând mentalități”, spun organizatorii festivalului.

JAZZx a reușit să pună Timișoara pe harta festivalurilor și evenimentelor de jazz de importanță majoră la nivel mondial, nu numai din perspectiva artiștilor internaționali aduși, dar și a căilor deschise pentru comunitățile de artiști români care au crescut odată cu el.

“Sunt 133 de premii Grammy care atestă măiestria artiștilor JAZZx, dar dincolo de recunoaștere, emoția și speranța gestului de a-i asculta împreună, așa diferiți și unici cum suntem, a fost și rămâne mereu neprețuită”, mai spun organizatorii.

JAZZx din acest an se va desfășura în Piața Libertății, acolo unde a mai fost și în 2021 și 2023, și unde au fost amplasate 3.000 de scaune. Sesiunile de jazz de după concerte vor desfășura în curtea Garnizoanei. Accesul este gratuit.

Scaunele au fost montat în Piața Libertății FOTO Ștefan Both

Programul începe în fiecare seară la ora 20.00, cu o trupă autohtonă. Al doilea concert este programat la ora 21.00, iar capul de afiș de la 22.30.

Roberto Fonseca este capul de afiș de vineri. Pianistul și compozitorul cubanez de renume internațional este cunoscut pentru abordarea sa inovatoare în muzica latin-jazz.

Talentul său muzical remarcabil este o combinație fascinantă între tradiția muzicală cubaneză și influențe contemporane din jazz, fusion și muzică electronică.

A devenit unul dintre marii ambasadori ai muzicii cubaneze, cu un amestec elegant de vechi și nou. Deși principala sa pasiune rămâne jazz-ul, stilul pianistului este la fel de divers ca și populația din Havana: blues, funk, hip-hop, afro-jazz… O multitudine de influențe se revarsă de la clapele sale.

GoGo Penguin încheie seara de sâmbătă. Recunoscuți pe plan mondial pentru sunetul lor emblematic și pentru spectacolele live pline de energie, membrii trupei GoGo Penguin (Chris Illingworth, Nick Blacka, Jon Scott) sunt considerați pionieri în domeniul muzicii instrumentale. Prin îmbinarea peisajelor melodice cu ritmurile dinamice și elementele electronice, trupa dezvoltă un amalgam constant.

Cu numeroase turnee internaționale la activ, trupa a concertat la festivaluri de renume mondial precum Coachella, Outside Lands, Fuji Rock, Blue Dot, Montreal Jazz Festival, La Vienne, Pukkelpop, North Sea Jazz și multe altele.

În 2015, trio-ul a impresionat publicul global cu o partitură originală pentru filmul cult “Koyaanisqatsi”, oferind o interpretare captivantă în fața auditoriilor din diverse colțuri ale lumii.

Jordan Rakei încheie festivalul JazzX 2024. Este un talentat muzician și compozitor cu origini din Noua Zeelandă și Australia, cunoscut pentru abordarea sa inovatoare în muzica jazz, soul și R&B. Prin versurile sale profunde și vocea captivantă, Rakei îmbină elemente diverse pentru a crea melodii captivante, care transmit emoție și autenticitate.

Program JAZZx 2024

Vineri 5.07

20:00–Marsdelux

21:00 –Matteo Mancuso

22:30 –Roberto Fonseca

Sâmbătă 6.07

20:00 –Tereza Catarov

21:00 –MonoNeon

22:30 –GoGo Penguin

Duminică 7.07

20:00 –Mischa Blanos

21:00 –Jazzbois

22:30 –Jordan Rakei

Strada Fără Nume

Anul acesta săptămâna dedicată jazz-ului în Timișoara începe în 2 Iulie cu școlile de vară Strada Fără Nume și Școala de Vară de Muzică Jazz care au avut peste 100 de aplicanți și vor aduce în Timișoara 45 de poeți și muzicieni care vor lucra alături de specialiști și tutori de la Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, UK dar și cu susținerea și implicarea The Roundhouse și a Institutul Francez Timișoara.

Strada Fără Nume ca program educațional se deschide și publicului larg cu o serie de momente bogate și generoase oferite de artiștii care ne vor vizita.