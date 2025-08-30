VIDEO Surpriză mare la US Open: A cincea favorită, Mirra Andreeva, eliminată de o jucătoare din afara TOP 120 WTA

Văzută cu șanse importante la accederea în fazele superioare de la US Open, Mirra Andreeva a fost eliminată în turul trei al ultimului Grand Slam al sezonului 2025 din tenisul de câmp.

Cap de serie 5 la Flushing Meadows, Mirra a fost învinsă de Taylor Townsend, jucătoare aflată în prezent pe locul 139 în ierarhia mondială de simplu.

Americanca s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 17 minute.

În acest an, Andreeva (18 ani) are două titluri WTA cucerite, ambele în prima parte a sezonului: Dubai și Indian Wells.

De cealaltă parte, Taylor Townsend impresionează în special în circuitul feminin mondial la dublu, acolo unde este lideră WTA.

În optimile de la Flushing Meadows, Townsend va da peste Barbora Krejcikova, dublă campioană de Grand Slam (Roland Garros 2021 și Wimbledon 2024).

Rezumatul partidei dintre Townsend și Andreeva: