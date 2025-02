VIDEO Simona Halep, puncte memorabile dintr-o carieră încununată de succes: Lovituri spectaculoase contra Serenei Williams sau Mariei Sharapova

Simona Halep a pus capăt carierei de jucătoare profesionistă de tenis, fosta lideră WTA alegând să se retragă la vârsta de 33 de ani. Rămân multe amintiri frumoase adunate de-a lungul unei cariere în care Simona a cucerit 24 de trofee WTA, două fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Cariera Simonei Halep, în cifre

Zece lovituri speciale reușite de Simona Halep la Wimbledon 2019, Grand Slam unde a cucerit trofeul de la All England Club

Simona Halep, zece execuții memorabile în calitate de numărul 1 WTA

Simona Halep vs Serena Williams, rezumatul finalei de la Wimbledon din 2019

Simona Halep vs Sloane Stephens, rezumatul finalei de la Roland Garros din 2018

Turneele câștigate de Simona Halep de-a lungul carierei

Finalele pierdute de Simona Halep de-a lungul carierei

Thank you, @Simona_Halep 🫶

Wishing you all the best in retirement. pic.twitter.com/8HZoRBqVGB

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2025