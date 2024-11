VIDEO Rafael Nadal, învins în meciul care ar putea fi ultimul al carierei – Ibericul, în lacrimi la intonarea imnului Spaniei

Rafael Nadal a pierdut partida jucată împotriva lui Botic van de Zandschulp (4-6, 4-6), ocupant al locului 80 în clasamentul ATP. Duelul a contat pentru Cupa Davis, faza sferturilor, acolo unde Spania întâlnește Olanda.

Vizibil emoționat, Nadal (38 de ani și jumătate) a lăcrimat în momentul intonării imnului Spaniei.

Din păcate pentru spectatorii de la Malaga, dar și pentru fanii ibericului din fața televizoarelor, Rafa nu a avut o zi fantastică pe teren.

Lunile de absență s-au simțit din plin la capitolul deplasare, Nadal fiind greoi în destule situații. Spaniolul a fost vulnerabil și cu serviciul, iar olandezul a simțit slăbiciunile și a accelerat cu returul.

Batavul a avut câștig de cauză în două seturi, scor 6-4, 6-4, iar dacă Olanda va trece de Spania (va urma meciul de simplu dintre Carlos Alcaraz și Tallon Griekspoor, iar apoi dacă va mai fi cazul meciul de dublu) acesta a fost ultimul meci din cariera fabuloasă a lui Nadal.

Rafael Nadal, cu ochii în lacrimi la intonarea imnului Spaniei

Momentul în care Nadal le mulțumește fanilor din sala de la Malaga pentru susținerea necondiționată

