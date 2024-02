VIDEO O tânără de 26 de ani din Sibiu a dezvoltat o afacere cu pălării și a obținut finanțare din fonduri europene/ „În primii ani este mai multă investiție decât profit. Am învățat că perseverența și disciplina sunt cele mai importante în orice faci”

Denisa Bălănean a absolvit Dreptul, iar apoi a lucrat într-un call-center și la un outlet. Îi plăceau foarte mult pălăriile și, poate și mai mult decât atât, să lucreze, să creeze și să fie independentă din punct de vedere financiar. A izbutit asta după ce a reușit să se disciplineze, spune ea.

”Într-una din seri, în pandemie, citeam o carte, „Omul devine ceea ce gândește” și citind mi-a venit în minte întrebarea „Cum ar fi să fac eu pălării”. M-am entuziasmat foarte tare pe moment, apoi mi-am dat seama că nu știu nimic despre cum aș putea să fac o pălărie. Acesta a fost primul feeeling. Trecând timpul, mă gândeam zilnic la chestia asta și făceam lucruri care mă împingeau în direcția asta. Nu aveam un plan, în România sunt foarte puține informații, am învățat singură de pe internet și încercam să-mi dau seama ce instrumente se folosesc, unde le găsesc”, a spus Denisa.

Și-a dat seama că are nevoie de bani pentru a începe să cumpere o parte din instrumentele de care avea nevoie la confecționarea pălăriilor. Ulterior, și-a dat demisia de la call center-ul la care lucra și a încercat să strângă banii pentru visul ei.

„Am găsit câteva joburi prin vecini, aveam grijă de câini, mergeam la grădinărit, chiar și la inventare, și am reușit să strâng banii pentru început. Primul lucru pe care mi l-am cumpărat a fost în aprilie 2021, un fier de călcat. Până la finalul anului, am reușit să-mi strâng un minim necesar și am găsit un spațiu de închiriat în Cisnădie unde am dus toate lucrurile pe care le strânsesem.

Am început să exersez, unele lucruri îmi ieșeau, altele nu, aveam și momente în care mă demoralizam, nu aveam nici cele mai bune instrumente. Reușisem să găsesc un tâmplar prin Moldova care să mă ajute la confecționarea instrumentelor, nu erau dintre cele mai profesioniste, dar erau suficient cât să mă ajute să-mi fac treaba. Investiția mea proprie cu chirie și cu un avans a ajuns la 4.000 de euro, apoi mi-am dat seama că mai am nevoie de foarte multe lucruri”, a mai detaliat ea.

La scurt timp, Denisa a avut oportunitatea să se înscrie la un curs de antreprenoriat, curs care se finaliza cu posibilitatea de a scrie un proiect finanțat pe fonduri.

„Mi-am dat seama că este o posibilitate extraordinară, dar că nu știu exact ce înseamnă să scriu un proiect. Prietena mea cea mai bună lucra pe partea de proiecte la o asociație și m-a încurajat, mi-a spus să mă gândesc că e proiectul meu și eu știu exact ce vreau să fac. Am scris proiectul, am stat câteva luni ca să-l elaborăm și la finalul lunii iunie 2022 am aflat rezultatele și am fost printre primii cinci cărora li s-a aprobat proiectul. Finanțarea a venit la finalul lunii noiembrie, 25.000 de euro”, a mai spus ea.

Pentru că afacerea ei este încă la început de drum, Denisa spune că este foarte important să fi răbdător, perseverent și disciplinat.

„Eu am avut răbdare pentru că știam că nu ai cum să faci totul într-un an – doi. În primii ani este mai multă investiție decât profit. Am învățat că perseverența și disciplina sunt cele mai importante în orice faci. Degeaba ai resurse, ai un produs bun, dacă tu nu reușești să te aduni și să fi constant, să fi motivat chiar dacă ai tot felul de piedici, să încerci să continui și rezultatele vor veni”, a mai explicat Denisa.

”Fiecare pălărie care pleacă din micul meu atelier din mijlocul Transilvaniei, pleacă cu o parte din sufletul meu”, spune ea și explică faptul că deși nu i-a fost ușor să gestioneze multitudinea de documente a reușit să după la final, cu succes, proiectul finanțat de Uniunea Europeană.

”Unul din cele mai mari obstacole a fost scrierea și gestionarea unui proiect pe fonduri europene. Să gestionezi un astfel de proiect a fost pentru mine cea mai mare provocare. A fost necesară o foarte bună organizare a resurselor și a timpului. A trebuit să mă disciplinez, să mă motivez singură, având nevoie să aloc foarte bine timp pentru creație, pentru partea administrativă, pentru partea de promovare și partea de documentație a proiectului.

Mi-a fost foarte greu la început pentru că am lucrat singură. A trebuit să mă încurajez singură, să mă motivez constant. A fost entuziasmul acela care îți dă putere și să mergi mai departe pentru că am câștigat o sumă considerabilă de bani, dar a venit la pachet cu conștientizarea complexității acestui proiect. Eu nefiind obișnuită cu atâta responsabilitate. Eu eram până în acel moment doar un angajat.

A fost dificil, dar sunt mândră că l-am dus la bun sfârșit. Nu există drum fără obstacole”, spune ea.

Până acum Denisa a trimis pălării în orașe precum București, Cluj, Brașov, Timișoara, Buzău, Constanța, dar și în afara țării, în Germania, în Italia, în Marea Britanie, iar afacerea se dezvoltă.