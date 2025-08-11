Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Ucrainei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe reţeaua X, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Declaraţiile acesteia vin după videoconferinţa informală a miniştrilor Afacerilor Externe din UE, în contextul întâlnirii dintre preşedintele SUA, Donald Trump, cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, privind situaţia din Ucraina.

”Recenta mea vizită la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, liderii săi şi poporul său sunt dedicaţi păcii. România împărtăşeşte acest obiectiv atât ca vecin, cât şi ca membru al UE, iar eu am reiterat acest lucru astăzi în cadrul reuniunii FAC. Eforturile SUA şi ale preşedintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă şi durabilă în Ucraina se bazează pe influenţa puternică pe care SUA o deţin şi, sperăm, o vor folosi în continuare. Am subliniat că România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina pe deplin implicată în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina. Pentru ca pacea să fie reală, ea trebuie să fie de lungă durată, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin participarea şi voinţa cetăţenilor”, a spus Ţoiu.

Potrivit acesteia, orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune.

”Aceste garanţii ar trebui să completeze măsurile de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a arătat ea.