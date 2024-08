VIDEO Muzică în grai bănățean realizată cu ajutorul unui soft de inteligență artificială. O formație virtuală cântă piesele pe versurile poetului Marius Munteanu

La 104 ani de la nașterea poetului Marius Munteanu, unul dintre cei mai importanți creatori de poezie în grai bănățean, timișoreanul Cristian Colojoară a conceput un proiect muzical realizat în întregime cu ajutorul unui software de inteligență artificială. Astfel, a luat naștere formația virtuală “Ana & Banda care nu-i”, un proiect muzical care îmbină curentele contemporane, bazat exclusiv pe versurile lui Marius Munteanu, cunoscut și sub pseudonimul „Ceaica”.

„De câțiva ani am avut această idee. Inițial, m-am gândit să creez o formație, dar a fost prea complicat. Acum câteva luni, am aflat despre acest software de inteligență artificială (AI), am început să-l studiez și astfel am creat formația virtuală. Mi-am dat seama că versurile se potrivesc cu un anumit sound, am încercat să reproduc exact atmosfera, iar pentru a face proiectul și mai interesant, am început să creez și videoclipurile, tot cu ajutorul software-ului. Am muncit câteva luni, neavând nicio experiență în domeniu, dar a fost o experiență interesantă”, a declarat Cristian Colojoară, organizator al evenimentelor „Serile Bănățene” de la Timișoara, de acum câțiva ani.

Pe parcursul a șase decenii, între anii 1936 și 2005, Marius Munteanu a susținut cu deosebit talent creația poetică scrisă și rostită în grai bănățean, dând o strălucire unică unei direcții deosebite în istoria literaturii române – literatura dialectală, existentă doar în Banat.

Acum, prin creația lui Colojoară, opera lui Marius Munteanu nu doar că nu dispare, ci este adusă din nou în atenția publicului cu ajutorul AI.

„Pentru mine, Marius Munteanu este cel mai important poet din Banat. Poezia lui este altceva decât obișnuitele versuri în grai bănățean. Aș putea spune că e o poezie cultă în grai bănățean. Cel mai important lucru este că melodiile au ajuns și la fiica lui Marius Munteanu, iar ceea ce mi-a spus ea a fost cel mai mare sentiment de împlinire. A spus că acum percepe altfel versurile pe acest fond muzical, decât auzindu-le citite de diverși oameni. Eu am încercat, practic, să întruchipez, cu ajutorul muzicii și al imaginilor, atmosfera pe care o percep eu în versurile lui”, a afirmat Colojoară.

12 piese și un album de colecție

Cele 12 piese ale proiectului pot fi ascultate pe YouTube, însă pentru colecționari există și un număr limitat de CD-uri.

„A trebuit să merg până la București pentru a produce CD-urile, deoarece am aflat că la Timișoara nu se mai fabrică, dar am dorit să le fac pentru colecționari”, a adăugat Cristian Colojoară.

Cine a fost Marius Munteanu

Marius Munteanu s-a născut pe 21 august 1920, în localitatea bănățeană Murani, dar a locuit în Timișoara încă din perioada gimnaziului.

A fost profesor la Școala Generală din Rusca Montană, la Școala Pedagogică și la Școala Profesională nr. 2 din Timișoara, până la pensionare, în 1980. În ultima duminică din ianuarie 1991, Marius Munteanu a înființat, împreună cu redactorul Ion Micu de la Radio Timișoara, Cenaclul radiofonic “Gura satului”.