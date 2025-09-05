VIDEO Messi, lacrimi și magie la „ultimul dans” în fața fanilor argentinieni: „Așa am visat mereu să-mi iau rămas bun”

Lionel Messi (38 de ani) și-a luat rămas bun de la fanii Argentinei, în ceea ce a reprezentat ultimul său meci de calificare jucat pe propriul teren. Au fost lacrimi, multă emoție și un stadion întreg care i-a cântat numele decarului „pumelor”.

Stadionul „Monumental” din Buenos Aires a fost scena unui moment istoric și încărcat de multă emoție: Lionel Messi și-a luat la revedere de la fanii argentinieni, acesta fiind ultimul meci de calificare jucat acasă în prezența pătimașilor fani ai „pumelor”.

Messi a marcat de două ori, iar victoria Argentinei contra Venezuelei (3-0) a fost completată de reușita lui Lautaro Martinez.

Rezumatul partidei dintre Argentina și Venezuela

La finalul partidei, întreaga arenă s-a ridicat în picioare și i-a cântat numele lui Messi, cel care a avut parte de o despărțire copleșitoare.

„Să pot termina în acest fel aici este ceea ce am visat întotdeauna. Am trăit multe lucruri pe acest teren, atât bune, cât și mai puțin bune, dar este întotdeauna o bucurie să joc în Argentina, în fața fanilor noștri”, a transmis Messi, vizibil emoționat.

Lionel nu a anunțat data la care se va retrage din fotbal, însă un lucru e cert: la starul noilor preliminarii pentru Campionatul Mondial de fotbal (n.r. adică la următorul moment când Argentina va mai juca acasă în fața propriilor fani) Messi va avea 40 de ani.

Fosta legendă a Barcelonei este conștientă de faptul că timpul nu iartă pe nimeni și că la acel moment nu va mai îmbrăca tricoul țarii sale într-un meci oficial.

„Trăiesc fiecare zi, simțind senzațiile. Dacă mă simt bine, mă bucur; dacă nu, prefer să nu fiu acolo”, a adăugat Messi.

