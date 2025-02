VIDEO Mercedes, prima imagine legată de noul monopost: „Ridicați volumul, W16 pornește pentru 2025”

Mercedes AMG F1 a publicat pe pagina oficială de Instagram prima imagine cu monopostul W16, cel alături de care echipa condusă de Toto Wolff vrea să revină în prim-planul Formulei 1 în 2025.

„Creșteți volumul, W16 pornește pentru 2025”, este mesajul pe care Mercedes îl postează pe contul de Instagram.

Sunt imagini care surprind zgomotul produs de motorul noului monopost al celor de la Mercedes.

Echipa din Brackley își pune mari speranțe în sezonul 2025 al Formulei 1, unul în care-și dorește să revină în lupta de la vârful ierarhiei.

În 2024, Mercedes a încheiat pe locul 4 în clasamentul constructorilor, triumfând în 4 Mari Premii de-a lungul sezonului.

George Russell și tânărul Kimi Antonelli (18 ani) vor fi piloții titulari ai celor de la Mercedes.

OFFICIAL: Mercedes AMG have revealed their new Adidas 2025 Race Suits 🇩🇪‼️

This is the first time Adidas have been involved with F1 and have a multi-year agreement with the 8x Champions ✍️#F1 #F12025 #MercedesAMGF1 #TheF1Republic pic.twitter.com/6Y105Ekveo

— The F1 Republic 🏁 (@TheF1Republic) February 8, 2025