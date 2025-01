VIDEO Mark Selby, formă de zile mari la Masters – Cum arată tabloul sferturilor turneului de snooker

Mark Selby, multiplu campion mondial de snooker, s-a calificat en-fanfare în sferturile Mastersului de snooker, englezul trecând clar, 6-1, de Ali Carter.

Cap de serie patru la Masters, Selby a practicat un joc de un nivel ridicat, victoria venind fiesc. De cealaltă parte, Carter nu a putut face mai mult decât să evite o înfrângere la zero.

It was a super impressive comeback for Mark Selby during the second frame as he ate away at Ali Carter’s decent lead 👀

Selby goes 2-0 up, but there’s still a long way to go… #MastersSnooker pic.twitter.com/WXKuxWwnEj

