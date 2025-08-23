17 migranţi din Asia și Africa, depistaţi la Calafat / Vroiau să sară gardul staţiei de taxare / Un șofer slovac i-a lăsat în apropiere

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat au depistat şaptesprezece cetăţeni de origine afro-asiatică ce nu deţineau documentele necesare pentru a călători în Spaţiul Schengen şi au încercat să intre ilegal în România prin escaladarea gardului perimetral al staţiei de taxare, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al IGPF, transmis AGERPRES, vineri dimineaţa, în jurul orei 7:30, în urma unei colaborări cu personalul firmei care administrează podul Calafat – Vidin, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat au acţionat în proximitatea staţiei de taxare a podului unde au fost observate mai multe persoane care încercau să escaladeze gardul perimetral.

La vederea forţelor de ordine, persoanele au încercat să fugă pe un câmp, în apropierea căii ferate. Poliţiştii le-au somat verbal, iar ulterior, pentru asigurarea perimetrului şi prevenirea unor situaţii de risc, unul dintre agenţi a executat un foc de avertisment în plan vertical, moment în care persoanele au fost oprite şi imobilizate.

În urma verificărilor preliminare s-a stabilit faptul că persoanele respective fuseseră transportate de la Sofia cu un microbuz de către un cetăţean slovac, care i-a lăsat în apropierea staţiei de taxare.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul Poliţiei Transporturi Feroviare Calafat şi al Poliţiei de Frontieră Bulgare.

Cei 17 cetăţeni străini, şoferul microbuzului şi mijlocul de transport au fost preluaţi de autorităţile bulgare, în vederea continuării cercetărilor.