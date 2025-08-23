Un fost militar gambian, condamnat la 67 de ani de închisoare în SUA pentru tortură / Michael Sang Correa, în vârstă de 46 de ani, este un fost membru al „Junglers”, o escadrilă a morţii

Un fost soldat gambian a fost condamnat vineri la 67 de ani de închisoare de către un tribunal american pentru torturarea oponenţilor fostului dictator Yahya Jammeh (foto) în urmă cu aproape 20 de ani, informează AFP, transmite Agerpres.

Michael Sang Correa, în vârstă de 46 de ani, este un fost membru al „Junglers”, o escadrilă a morţii care raporta direct preşedintelui Jammeh.

Fostul soldat a fost condamnat în aprilie la Denver, statul Colorado, pentru torturarea în 2006 a cinci persoane suspectate că plănuiau o lovitură de stat împotriva lui Yahya Jammeh.

Timp de două luni, Michael Sang Correa şi camarazii săi i-au torturat pe aceşti gambieni, pe care i-au bătut, ars şi electrocutat, uneori direct pe organele genitale, potrivit victimelor care au venit să depună mărturie în timpul procesului.

Un bărbat a povestit că i s-a turnat plastic topit pe coapsă, altul a spus că a fost sufocat cu o pungă de plastic, iar alte victime au fost arse cu ţigările sau lovite în faţă cu un ciocan.

„Astăzi, Michael (Sang) Correa a fost în sfârşit tras la răspundere pentru violenţa brutală pe care a aplicat-o altora”, a declarat procurorul general adjunct interimar, Matthew Galeotti, într-un comunicat. „Statele Unite nu vor fi un refugiu pentru persoanele care încearcă să-şi ascundă încălcările flagrante ale drepturilor omului”, a adăugat el.

Michael Sang Correa a sosit în Statele Unite în 2016 ca bodyguard al vicepreşedintelui gambian, aflat în vizită la ONU.

În anul următor, Yahya Jammeh a fost forţat să plece în exil după ce a condus ţara cu mână de fier timp de 22 de ani.

Michael Sang Correa a fost arestat în 2019, după ce i-a expirat viza, şi a fost pus sub acuzare în 2020 pentru crime comise în Gambia.

„Junglers”, fosta sa unitate, a fost acuzată de multiple încălcări ale drepturilor omului de către mai multe ONG-uri.

Printre victimele „Junglers” s-a numărat şi un corespondent AFP, Deyda Hydara, care a fost împuşcat mortal în maşina sa la periferia oraşului Banjul, capitala Gambiei, pe 16 decembrie 2004.

În 2023, un alt membru al „Junglers”, Bai Lowe, a fost condamnat la închisoare pe viaţă în Germania pentru crime împotriva umanităţii.

Fostul ministru de interne gambian Ousman Sonko a fost condamnat în mai 2024 în Elveţia la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanităţii comise sub regimul dictatorului Yahya Jammeh.