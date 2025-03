VIDEO Kyren Wilson, primul semifinalist de la Players Championship de snooker

Kyren Wilson și-a respectat statutul de favorit și l-a învins pe veteranul Mark Williams, scor 6-3. Succesul îi oferă campionului mondial en-titre calificarea în semifinalele Players Championship de snooker.

Williams nu a început prea bine partida, iar Wilson a profitat de acest lucru (a condus cu 2-0).

Galezul a revenit pe tabelă, iar echilibrul s-a menținut până la 3-3.

Finalul de partidă a fost însă unul în care Wilson a ieșit în evidență. Campionul mondial nu i-a mai dat prea multe speranțe adversarului său, iar duelul a fost câștigat fără emoții, scor 6-3.

Kyren a bifat de-a lungul partidei break-uri de 76, 62, 71, 75, 103 și 71 de puncte.

De cealaltă parte, Williams a reușit break-uri de 61, 68 și 66 de puncte.

Mark a avut un procentaj de reușită al loviturilor la buzunare de 58%, în timp ce Kyren a avut 72%. Nu a fost consemnat vreun break de 100 de puncte.

Williams a executat 140 de lovituri, iar adversarul 218.

În medie, veteranul galez a avut nevoie de 25 de secunde pentru fiecare lovitură, iar Wilson 24,2 secunde.

