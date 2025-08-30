VIDEO Jurnaliștii Dan Tăpălagă, Cristian Pantazi și Petru Clej discută despre deriva suveranistă a președintelui Nicușor Dan

Atacarea legii anti-extremism, participare la slujbă la mănăstirea Sâmbăta, interviu acordat unei fondatoare a Fundației neo-legionare Ion Gavrilă Ogoranu, pelerinaj la chilia lui Arsenie Boca, două personaje din zona suveranistă sau conservatoare propuse ca șefi la SRI și SIE – acestea sunt acțiunile din ultimele săptămâni ale președintelui Nicușor Dan. Ce semnificație are această derivă suveranistă a președintelui? Jurnaliștii G4Media Dan Tăpălagă, Petru Clej și Cristian Pantazi au analizat într-o dezbatere video gesturile și deciziile unui președinte care, la doar patru luni după alegeri, se îndreaptă tot mai apăsat spre publicul AUR și al lui Călin Georgescu.

Filmare și montaj: Cosmin Tudorescu