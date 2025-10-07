VIDEO Judd Trump rescrie istoria snookerului: Un nou break maxim și un sezon de vis pentru liderul modial

Judd Trump a reușit la Gran Prixul de snooker de la Xi’an al nouălea break maxim al carierei (n.r. de 147 de puncte) în timpul partidei cu Ng On Yee.

Trump „a atins din nou perfecțiunea” transmite presa de profil după performanța fantastică a liderului mondial din snooker.

Judd a câștigat cu 5-2 duelul cu Ng On Yee, dar a ieșit în evidență în special grație breakului maxim.

Specialiștii din snooker sunt de părere că recordul all-time de 15 breakuri maxime într-un sezon (2024-2025) va fi doborât curând.

Până acum, în actuala stagiune au fost consemnate 12 break-uri de 147 de puncte.

Primul break maxim televizat a avut loc în 1982, iar autorul a fost legendarul Steve Davis.

Judd Trump fires home the 12th 147 of the season in Xi’an! 😱#xiangp pic.twitter.com/8mIqoThyKU — WST (@WeAreWST) October 7, 2025

Cele mai multe breakuri de 147 de puncte din istoria snookerului

1. Ronnie O’Sullivan 17

2. John Higgins 12

3. Stephen Hendry 11

4. Shaun Murphy 10

5. Stuart Bingham 9

5. Judd Trump 9

7. Ding Junhui 7

8. Gary Wilson 6

8. Thepchaiya Un-Nooh 6

8. Mark Selby 6.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul va fi unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

