Judd Trump, campion mondial în snooker în 2019, la masa de joc.
Judd Trump / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Judd Trump rescrie istoria snookerului: Un nou break maxim și un sezon de vis pentru liderul modial

Judd Trump a reușit la Gran Prixul de snooker de la Xi’an al nouălea break maxim al carierei (n.r. de 147 de puncte) în timpul partidei cu Ng On Yee.

Trump „a atins din nou perfecțiunea” transmite presa de profil după performanța fantastică a liderului mondial din snooker.

Judd a câștigat cu 5-2 duelul cu Ng On Yee, dar a ieșit în evidență în special grație breakului maxim.

Specialiștii din snooker sunt de părere că recordul all-time de 15 breakuri maxime într-un sezon (2024-2025) va fi doborât curând.

Până acum, în actuala stagiune au fost consemnate 12 break-uri de 147 de puncte.

Primul break maxim televizat a avut loc în 1982, iar autorul a fost legendarul Steve Davis.

Cele mai multe breakuri de 147 de puncte din istoria snookerului

1. Ronnie O’Sullivan 17
2. John Higgins 12
3. Stephen Hendry 11
4. Shaun Murphy 10
5. Stuart Bingham 9
5. Judd Trump 9
7. Ding Junhui 7
8. Gary Wilson 6
8. Thepchaiya Un-Nooh 6
8. Mark Selby 6.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul va fi unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

  • Câștigător: £177.000
  • Finalist: £76.000
  • Semifinale: £34.500
  • Sferturi de finală: £22.350
  • Optimi: £14.000
  • Șaisprezecimi: £9.400
  • Turul întâi: £5.350
  • Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an

  • De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.
  • În semifinale se va juca după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
  • În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
  • Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).

