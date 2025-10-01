VIDEO Jannik Sinner, campion la China Open: Al treilea titlu ATP din acest sezon pentru elevul lui Darren Cahill

Jannik Sinner nu a lăsat loc de surprize, italianul câștigând finala turneului ATP de la Beijing cu Learner Tien, surpriza competiției de categorie 500 „China Open”.

Fost lider mondial, Sinner a avut câștig de cauză după un meci care a durat o oră și 13 minute, scor 6-2, 6-2.

Este al treilea titlu din 2025 pentru Jannik și al 21-lea din carieră pentru sportivul în vârstă de 24 de ani. A fost prima întâlnire directă dintre cei doi jucători în circuitul mondial.

Dacă s-ar fi impus în meciul de miercuri, americanul Tien (19 ani) ar fi devenit al doilea cel mai tânăr campion din istoria competiției de la Beijing.

„Este un loc foarte, foarte special pentru mine. Echipa mea, vă mulţumesc pentru înţelegere şi pentru colaborare. Nu toată echipa este aici, aşa că sper că restul se uită de acasă.

Vă mulţumesc pentru colaborare şi vom încerca să progresăm şi să ne străduim mai mult. Să vedem cum va decurge restul sezonului, dar sunt foarte fericit să împărtăşesc acest trofeu cu voi toţi” – Jannik Sinner, după câștigarea finalei de la Beijing.

În acest sezon, Jannik Sinner a triumfat la Australian Open și Wimbledon și este al patrulea jucător din 2025 care a obținut trei sau mai multe titluri în circuitul mondial.

Pentru elevul lui Darren Cahill va urma participarea la Mastersul de la Shanghai, competiție unde italianul va fi cap de serie numărul unu după retragerea lui Carlos Alcaraz (ibericul a suferit o accidentare la gleznă la turneul ATP 500 de la Tokyo).

Rezumatul partidei dintre Jannik Sinner și Learner Tien