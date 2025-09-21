G4Media.ro
VIDEO Italia, campioană în Billie Jean King Cup pentru a doua oară…

Jasmine Paolini și Elisabetta Cocciaretto au adus victoria Italiei în finala Billie Jean King Cup 2025.
Jasmine Paolini și Elisabetta Cocciaretto / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Italia, campioană în Billie Jean King Cup pentru a doua oară consecutiv

Italia a cucerit pentru a doua oară consecutiv Billie Jean King Cup la tenis de câmp după ce a învins în marea finală, scor 2-0, echipa SUA.

Elisabetta Cocciaretto şi Jasmine Paolini au câştigat ambele meciurile de simplu, ajutând Italia să triumfe la Shenzhen împotriva SUA.

Americancele așteaptă un nou trofeu din 2017. De altfel, echipa SUA deține recordul de titluri cucerite: 18 la număr.

În urma succesului de duminică, Italia a ajuns la șase titluri în cea mai importantă competiție feminină pe echipe.

„A fost o săptămână cu adevărat minunată şi este întotdeauna uimitor să joci în această competiţie. Vreau doar să mulţumesc tuturor, a fost incredibil” – Jasmine Paolini.

Paolini a trecut de Jessica Pegula, scor 6-4, 6-2, în timp ce Elisabetta Cocciaretto s-a impus cu 6-4, 6-4 în faţa Emmei Navarro.

Tags:
