VIDEO Într-o discuție cu Macron, premierul Albaniei îl trolează pe Donald Trump, la summitul liderilor europeni, pentru confuzia dintre Armenia și Albania

Confuziile geografice ale președintelui american Donald Trump au devenit subiect de glume la summitul liderilor europeni de joi, la Copenhaga, scrie Politico.

Prim-ministrul albanez Edi Rama a fost filmat în timp ce glumea cu președintele francez Emmanuel Macron și președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev la reuniunea Comunității Politice Europene de joi.

„Ar trebui să ne ceri scuze… pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus Rama lui Macron, făcându-l pe Aliev să izbucnească în râs.

„Îmi pare rău pentru asta”, a răspuns, tot în glumă. Macron.

Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre Armenia și Azerbaidjan.

„Am rezolvat războaie care erau de nerezolvat. Azerbaidjanul și Albania, care durau de mulți, mulți ani, i-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”, a spus el în timpul unei apariții la Fox News luna trecută.

Și în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, Trump a spus: „Am rezolvat Aber-baijanul și Albania”, denaturând numele unei țări din Caucazul de Sud și confundând-o complet pe cealaltă.

Trump a negociat un acord între liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă în august, ambele țări angajându-se să pună capăt deceniilor de lupte și să-și extindă legăturile cu Washingtonul. Liderul republican a salutat pactul ca pe o victorie diplomatică majoră, consolidându-și credibilitatea în campania sa pentru Premiul Nobel pentru Pace.

El a afirmat în repetate rânduri că a pus capăt a șapte războaie de la revenirea sa la putere în acest an, acționând ca mediator — lucru pe care Associated Press l-a verificat și l-a considerat fals. Printre conflictele pe care Trump susține că le-a rezolvat se numără războaiele dintre Serbia și Kosovo și Egipt și Etiopia. Deși există tensiuni între aceste țări, ele nu au intrat recent în război.

India, la rândul său, a respinge afirmația Casei Albe potrivit căreia Trump a contribuit la dezamorsarea ostilităților cu Pakistanul în luna mai.

Confuzia dintre Armenia și Albania nu este primul caz în care Trump a dat dovadă de cunoștințe geografice discutabile.

El a confundat odată Ungaria cu Turcia în campania electorală din 2023, referindu-se la prim-ministrul ungar Viktor Orbán ca „liderul Turciei” și spunând că țara sa are o „frontieră” cu Rusia. (Nici Turcia, nici Ungaria nu au frontieră terestră cu Rusia.)

Și înaintea summitului cu președintele rus Vladimir Putin din august, Trump a spus: „Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important”. Summitul a avut loc în Alaska, un stat al SUA.