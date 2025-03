VIDEO Ilia Malinin, medalie de aur la CM de patinaj artistic după o evoluție entuziasmantă: Șase sărituri cvadruple

Americanul Ilia Malinin, în vârstă de 20 de ani, şi-a păstrat titlul mondial graţie a şase sărituri cvadruple, sâmbătă, la Campionatul Mondial de patinaj artistic.

El a acumulat un total de 318,56 puncte, transmite News.ro.

Argintul a fost obţinut de kazahul Mikhail Shaidorov (20 de ani), care a câştigat prima sa medalie mondială, cu 287,47 puncte.

Locul trei i-a revenit japonezului Yuma Kagiyama (21 de ani), cu 278,19 puncte.

De știut

Proba de dans a fost câştgată de cuplul american Madison Chock / Evan Bates, cu 222,06 puncte.

Ca şi anul trecut, ei au terminat în faţa canadienilor Piper Gilles şi Paul Poirier, care au obţinut 216,54 puncte.

Cu un punctaj de 207,11 puncte, britanicii Lilah Fear şi Lewis Gibson, care au patinat pe un medley de hituri Beyoncé, au luat bronzul, prima lor medalie mondială.

Madison Chock şi Evan Bates, care au făcut parte din echipa americană care a câştigat aurul în proba pe echipe la Jocurile de la Beijing din 2022, sunt prima echipă care câştigă 3 titluri mondiale la rând de când ruşii Oksana Grişciuk şi Evgeni Platov au câştigat 4 la rând între 1994 şi 1997.

Speechless. 🤯 He is out of this world. 🚀 Ilia Malinin, crowned again. 👑 #FigureSkating #WorldFigure pic.twitter.com/rCjALjj3zC

QUAD GOD IS GOLDEN

Ilia Malinin is the world champion once again. He successfully defends his title with an electrifying performance.

And this place is going crazy. What a scene at the Garden here in Boston. pic.twitter.com/DokGq9wdmZ

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) March 30, 2025