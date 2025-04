VIDEO Federica Brignone, câștigătoarea Marelui Glob de Cristal, evacuată cu elicopterul după o căzătură gravă

Italianca Federica Brignone, laureata Marelui Glob al Cupei Mondiale de schi alpin în acest sezon, a suferit o căzătură gravă în timpul slalomului uriaș feminin din cadrul Campionatelor Italiei, desfășurat joi, la Val di Fassa (nord-est), informează AFP, conform Agerpres.

Brignone, care se afla pe primul loc după prima manșă, a lovit în plin o poartă în cursul manșei secunde și a fost aruncată violent pe pârtie, potrivit unui videoclip difuzat pe rețelele de socializare. Cursa ei s-a încheiat după mai multe rostogoliri.

Potrivit agenției de presă AGI, campioana mondială la slalom uriaș din 2025 a fost evacuată cu elicopterul la un spital din apropiere, iar pentru moment nu sunt disponibile informații despre starea sa.

În vârstă de 34 de ani, Federica Brignone a dominat sezonul 2024-2025 în circuitul feminin, cu zece victorii în Cupa Mondială, Marele Glob de Cristal rezervat numărului unu mondial și globurile la coborâre și slalom uriaș.

Pe lângă titlul mondial la slalom uriaș, italianca a cucerit medalia de argint la slalom super-uriaș cu ocazia Campionatelor Mondiale de la Saalbach (Austria), în luna februarie.

Ea este una dintre sportivele de care Italia își leagă speranțele la medalii pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, care vor avea loc în mai puțin de un an (6-22 februarie 2026).

Schioarea din Val d’Aosta, triplă medaliată olimpică, nu a câștigat niciodată un titlu olimpic, singurul care lipsește din impresionantul său palmares.

#Sci Federica #Brignone è caduta durante il gigante agli Assoluti in Val di Fassa. È stata portata via in elicottero. Si teme un grave infortunio. La ricostruzione nel servizio di @frankiemacaro #GR1

Immagini @TgrRaiTrentino pic.twitter.com/KQFPOSBEMl

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 3, 2025