Rusia predă Ucrainei corpurile a 1.000 de militari ucraineni ucişi pe front sau în prizonierat, anunţă Kievul

Rusia a predat corpurile a 1.000 de militari ucraineni – majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat,a anunțat marţi Kievul, relatează AFP, potrivit News.ro.

Acest tip de schimb constituie singurul rezultat concret al unor negocieri directe între cele două ţări.

”În urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predate Ucrainei” de către partea rusă, care a anunţat că este vorba despre militari ucraineni, anunţă Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război.