G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia predă Ucrainei corpurile a 1.000 de militari ucraineni ucişi pe front…

Sursa foto: Pixabay

Rusia predă Ucrainei corpurile a 1.000 de militari ucraineni ucişi pe front sau în prizonierat, anunţă Kievul

Articole19 Aug 0 comentarii

Rusia a predat corpurile a 1.000 de militari ucraineni – majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat,a anunțat marţi Kievul, relatează AFP, potrivit News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acest tip de schimb constituie singurul rezultat concret al unor negocieri directe între cele două ţări.

”În urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predate Ucrainei” de către partea rusă, care a anunţat că este vorba despre militari ucraineni, anunţă Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Elveţia îi va oferi lui Putin imunitate, dacă vine la o Conferinţă de Pace, anunţă şeful diplomaţiei elveţiene Ignazio Cassis

Articole19 Aug
0 comentarii

Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide

Articole19 Aug • 86 vizualizări
0 comentarii

Macron spune că Putin este un „căpcăun” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru a supravieţui

Articole19 Aug • 363 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.