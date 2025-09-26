VIDEO FC Barcelona, revenire spectaculoasă după ce a fost condusă de nou promovata Oviedo

FC Barcelona nu a avut parte de un meci lejer pe terenul celor de la Oviedo, nou promovata din LaLiga conducând cu 1-0 până în minutul 55. Campioana Spaniei a reușit să pună în scenă o revenire spectaculoasă, victoria (scor 3-1) venind după ce catalanii au impresionat în ultima parte a meciului.

Cu Horațiu Moldovan rezervă, Oviedo a deschis scorul prin Reina, în minutul 33. Se anunța deja o seară grea pentru campioana en-titre din LaLiga.

Barcelona nu a reușit să schimbe ceva până la pauză, iar revenirea a pornit după golul marcat de Garcia, în minutul 56.

Lewandowski a punctat în minutul 70 și a mai liniștit apele în tabăra catalană, în timp ce Araujo a adus liniștea în minutul 88.

Victoria o duce pe Barcelona la cota 16 puncte, cu două mai puțin decât marea rivală Real Madrid (trupa antrenată de Xabi Alonso are victorii pe linie în primele șase etape de campionat).

Clasament LaLiga

1 Real Madrid 18 puncte

2 FC Barcelona 16

3 Villarreal 13

4 Espanyol 11

5 Elche 10

6 Athletic Bilbao 10 etc

Rezumatul partidei dintre Oviedo și FC Barcelona