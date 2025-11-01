VIDEO Dennis Man, gol spectaculos – Românul, omul meciului pentru PSV
Dennis Man a reușit o nouă evoluție foarte bună pentru PSV, internaționalul român bifând un gol și o pasă de gol în victoria, scor 5-2, contra celor de la Fortuna Sittard. Tricolorul a fost MVP-ul duelului din Eredivisie.
Mai întâi, Man a pasat decisiv în minutul 17 la golul reușit de Saibari, iar în prelungirile primei reprize internaționalul român a dus scorul la 3-0, după o „bijuterie” de gol.
Tricolorul a fost schimbat în minutul 77, atunci când în locul său a intrat pe teren Bajraktarevic.
Dennis a fost notat cu 9,1 de site-ul de specialitate sofascore, el fiind cel mai bun de pe teren.
În urma acestei victorii, PSV a acumulat 28 de puncte și se află pe primul loc în Olanda, în timp ce Fortuna Sittard se găsește pe locul 12, cu 13 puncte.
Golul spectaculos marcat de Dennis Man
🇷🇴 Dennis Man, BUT & ASSIST contre le Fortuna Sittard ⚽️🅰️pic.twitter.com/kMtSPVIAQ7
— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) October 31, 2025
