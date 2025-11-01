G4Media.ro
Dennis Man la primul gol în tricoul celor de la PSV Eindhoven în victoria cu PEC Zwolle, scor 4-0
Sursa foto: Wart Brinkerhof/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

VIDEO Dennis Man, gol spectaculos – Românul, omul meciului pentru PSV

Dennis Man a reușit o nouă evoluție foarte bună pentru PSV, internaționalul român bifând un gol și o pasă de gol în victoria, scor 5-2, contra celor de la Fortuna Sittard. Tricolorul a fost MVP-ul duelului din Eredivisie.

Mai întâi, Man a pasat decisiv în minutul 17 la golul reușit de Saibari, iar în prelungirile primei reprize internaționalul român a dus scorul la 3-0, după o „bijuterie” de gol.

Tricolorul a fost schimbat în minutul 77, atunci când în locul său a intrat pe teren Bajraktarevic.

Dennis a fost notat cu 9,1 de site-ul de specialitate sofascore, el fiind cel mai bun de pe teren.

În urma acestei victorii, PSV a acumulat 28 de puncte și se află pe primul loc în Olanda, în timp ce Fortuna Sittard se găsește pe locul 12, cu 13 puncte.

Golul spectaculos marcat de Dennis Man

