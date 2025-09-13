VIDEO | Cum e să ai 20 și-un pic de ani și să ghidezi turiștii prin Cazinoul din Constanța. Povestea monumentului spusă de tineri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cazinoul din Constanța, redeschis în urmă cu trei luni după reabilitare, a atras deja peste 150.000 de vizitatori din întreaga lume, potrivit unui material publicat de Info Sud-Est. Printre cei care le dezvăluie turiștilor istoria monumentului se numără și doi ghizi foarte tineri – Andreea Ștefan, de 26 de ani, absolventă de Jurnalism, și Victor Silea, de 22 de ani, absolvent de Istorie la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei doi spun că, în aceste luni, fiecare a ghidat peste 3.000 de persoane prin încăperile clădirii emblematice de pe faleză, unde au ajuns vizitatori din Coreea de Sud, China, SUA, Canada, dar și din state europene precum Germania, Bulgaria și Turcia. Ei au întâlnit și rude ale deținuților politici care au lucrat la refacerea Cazinoului în perioada comunistă. Mulți ne întreabă dacă aici se mai țin jocuri de noroc sau dacă materialele de construcție folosite la început au fost românești, au povestit ghizii pentru Info Sud-Est.

Clădirea Cazinoului, inaugurată în urmă cu 115 ani, a găzduit de-a lungul istoriei regi, împărați și personalități marcante, iar astăzi continuă să fascineze vizitatorii prin arhitectura sa și poveștile descoperite între zidurile sale.