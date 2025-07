VIDEO Cristi Chivu și explicația eliminării surprinzătoare a Interului de la CM al Cluburilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Inter a părăsit Campionatul Mondial al Cluburilor în optimi, fază a competiției unde vicecampioana Italiei a fost învinsă neașteptat, scor 2-0, de Fluminense. La finalul duelului, Cristi Chivu a oferit explicații pentru eșec.

Cristi Chivu: Am fost prea aroganți

„Nu ne-am dat bătuți, am încercat să revenim în joc până la final, dar nu a fost ziua noastră. Am încercat să schimbăm sistemul pe parcurs. Am dat ce am avut mai bun, cum facem întotdeauna.

A fost o zi în care am vrut să dăm ce putem, dar nu a fost ziua noastră. Nu ne așteptam să joace cu cinci în apărare, nu am găsit soluții în prima repriză.

Apoi am încercat să schimbăm, să jucăm pe margini, să avem mai multe centrări, am încercat să construim cu doi atacanți, în 4-4-2, dar nu a fost ziua noastră, asta e clar” – Cristian Chivu.

„După un sezon dificil, jucătorii au ajuns la fundul sacului”

„S-a văzut că nu am avut prospețime, nici strălucire, s-a simțit oboseala și nu am avut o abordare de echipă care vrea cu orice preț să învingă.

Am suferit în fața intensității jocului adversarilor, ei ne-au presat, iar noi am fost prea aroganți în momentele în care trebuia să facem lucrurile mai simplu.

Acestea au fost energiile noastre de la acest turneu, am încercat să revenim pe tabelă, dar am fost puțin ghinioniști.

Voi lua din cele trei săptămâni în care am ajuns să cunosc calitățile, defectele, rănile, caracterul și toate trăirile jucătorilor, care, după un sezon dificil, au ajuns la fundul sacului”, a declarat Cristi Chivu la finalul meciului, citat de gsp.ro.

Rezumatul partidei dintre Inter Milano și Fluminense

Cum arată sferturile de la CM al Cluburilor

Fluminense – Al-Hilal

Palmeiras – Chelsea

PSG – Bayern

Real Madrid / Juventus – Dortmund / Monterrey.