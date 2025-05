VIDEO Ciclistul Mikel Landa, de la podium la patul de spital: Căzătura din Il Giro poate compromite sezonul

Ciclistul spaniol Mikel Landa a fost externat luni din spitalul din Tirana, după ce a suferit o fractură vertebrală în prima etapă a Turului Italiei 2025. În vârstă de 35 de ani, rutierul din Țara Bascilor va începe la domiciliu o perioadă de recuperare îndelungată.

Ibericul a căzut într-o curbă cu doar cinci kilometri înainte de linia de sosire a etapei inaugurale din Il Giro 2025.

Clasat pe podium la edițiile din 2015 și 2022 ale Turului Italiei, Landa a fost transportat de urgență la spitalul din Tirana, acolo unde medicii au confirmat o fractură stabilă la a unsprezecea vertebră toracică.

Conform echipei sale, Soudal Quick-Step, rutierul iberic se află acum acasă și urmează să înceapă o perioadă de recuperare îndelungată.

„Va fi o recuperare lungă, dar sprijinul primit mă va întări în această călătorie”, a declarat Landa, citat de comunicatul oficial al echipei.

Mikel Landa figura printre pretendenții la podium în Giro d’Italia 2025.

Căzătura suferită de Mikel Landa în Il Giro 2025

🇪🇸 Mikel Landa has been released from hospital after fracturing his vertebra in a nasty crash at the Giro d’Italia. 😰

Wishing the Soudal Quick-Step rider a speedy recovery. ❤️#GirodItalia | #Cycling | #couchpeloton pic.twitter.com/iOBoTZqTqJ

— SBS Sport (@SBSSportau) May 13, 2025