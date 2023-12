VIDEO Ce presupune să fii delegat de tineret într-o instituție europeană / Maria Francesca Cristea: „Prioritatea noastră la nivel de grup este participarea tinerilor și implicarea lor în procesul de luare a deciziilor”

Tinerii au nevoie de o mai bună integrare în procesul de luare a deciziilor, de mai multă susținere financiară și mai multe programe de mental health și well-being, a declarat pentru G4Media.ro Francesca Cristea, delegat pentru tineret în Congresul autorităților locale și regionale a Congresului Europei.

Întrebată care este rolul delegaților de tineret la acest organism european, ea a explicat că aceștia sunt aleși pentru un mandat de un an și în această perioadă se implică în mod activ în lucrările congresului.

„Ce facem concret? Noi lucrăm ca o echipă și încercăm să aducem perspectiva participării tinerilor în dezbaterile congresului. Cum facem asta? Prin exemple concrete, prin a ne spune opinia, prin a împărtăși experiența noastră personală și profesională în plen, dar și în Camera Autorităților Locale și în Camera Regiunilor.

Prioritatea noastră la nivel de grup este participarea tinerilor și implicarea lor în procesul de luare a deciziilor, iar în materie de priorități comune, evident, ne dorim ca tinerii să fie activ implicați în procesul de consultare, ca aceștia să fie o parte importantă a comunității, văzută mai ales de autoritățile locale și regionale”, a afirmat Cristea.

Întrebată dacă există probleme comune cu care se înfruntă tinerii din cele 46 state membre ale Consiliului Europei, ea a precizat că „avem și provocări similare”.

„Prima provocare este parteneriatul legal dintre tineri, organizații de tineret și autoritățile locale și regionale, pentru că de foarte puține ori sunt implicați în implementarea proiectului și nu doar să fie considerați ca un target group sau ca voluntari sau alte moduri. Aceasta este o provocare comună întâlnită la nivelul tinerilor din țările din Consiliul Europei, dar avem și provocări distincte.

De exemplu, tânărul delegat din Bulgaria, ea fiind jurnalistă, a menționat nevoia de a crea o presă independentă pentru a ajuta tinerii să aleagă acest drum. Delegata de tineri din Turcia a menționat nevoia de spații sigure și a încurajat pentru a oferi mai mult ajutor Turciei în a se reconstrui. Evident, una dintre cele mai importante este educația – educația formală, informală, dar și recunoașterea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor”, a declarat Francesca Cristea.

Ea a vorbit cu G4Media.ro și despre „Cluj Youth Mapping”, proiectul la care a lucrat în timpul mandatului său și pe care l-a prezentat congresului din partea României.

„«Cluj Youth Mapping» este un proiect unic în Europa. Încercăm să vedem care este relația tinerilor cu orașele. Și de ce Cluj-Napoca? Ei bine, Cluj-Napoca a fost singurul oraș care a deținut titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015 și ne-am dorit foarte mult să înțelegem mai bine care sunt nevoile tinerilor, ale organizațiilor de tineret, ale stakeholderilor pe partea de tineret.

Și când spun stakeholderi nu ne referim doar la instituții cu atribuții specifice pe tineri, dar și instituții care au componentă de atribuții în zona tineretului. Ne referim și la actori privați, evident, ne referim și la instituții pentru învățământ și nu numai.

Avem trei componente. Componenta în care am făcut un research să vedem cât mai multe inițiative practice prin care orașele ajută tinerii, am văzut centre de voluntariat în alte orașe din Europa, am văzut programe de mental health special pentru tineri de la nivel local, am văzut centre pentru tineret și nu numai – tipul acesta de inițiative pe care noi am încercat să le găsim ca metode de bune practici și am întrebat și tinerii prin chestionar, dar și prin focus-group – și nu doar tinerii, ci toți actorii direct implicați în conturarea ecosistemului de tineret – despre prioritățile lor, despre nevoile lor.

Avem un raport în care am întrebat care sunt domeniile de activitate pe care majoritatea acționează: sustenabilitatea și partea de green sunt, de exemplu, unele dintre cele mai des întâlnite răspunsuri.

Nevoile lor sunt clare pentru o mai bună integrare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, mai multă susținere financiară și mai multe programe de mental health, de well-being pentru voluntariat și o mai bună conectare cu stakeholderii, nu doar din ecosistemul de și pentru tineret”, a mai spus Francesca Cristea.

Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa reprezintă o adunare politică pan-europeană formată din 648 de membrii aleşi locali – consilieri regionali şi municipali, primari şi preşedinţi de regiuni/provincii, reprezentând mai mult de 150.000 de colectivităţi din 47 de ţări europene.

Inițiativa „Rejuvenating Politics” a fost lansată de Congres în 2014, ca parte a angajamentului său de a promova participarea tinerilor la viața publică și la procesul decizional la nivel local și regional.

Proiectul „Delegații Tineretului” face parte din această inițiativă. Oferă tinerilor, din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, o oportunitate unică de a sta (fără drept de vot) într-o adunare europeană alături de aleșii locali și regionali. Ei își pot face auzite vocile, pot face parte dintr-un grup divers de tineri activiști, își pot construi o rețea și pot avea un impact stimulând dezbaterea din perspectiva tinerilor.

Francesca Cristea a fost delegatul de tineret din partea României în anul 2023, participând la cea de-a 44-a și a 45-a sesiune de și a avut 4 intervenții: