VIDEO Ca în vremurile bune: Novak Djokovic, în sferturi la ATP Miami

Novak Djokovic, ocupant al locului cinci mondial, pare într-o revenire de formă, fostul lider ATP calificându-se în sferturile Mastersului de la Miami.

Sârbul l-a învins pe Lorenzo Musetti, cap de serie 15, în două seturi, scor 6-2, 6-2. Partida a durat o oră și 23 de minute.

În vârstă de 37 de ani, Nole a avut oaspeți de seamă la meciul său: Serena Williams și Juan Martin del Potro.

„Am fost uimit! A fost uimitor să-l văd în primul rând pe DelPo, evident un prieten de lungă durată şi un rival, atât de fericit să-l am în preajmă şi să-i primesc sprijinul din lojă.

Şi Serena, asta a fost o surpriză. Nu am ştiut. De fapt, când am avut acea lovitură în lungul liniei, m-am întors spre ea şi am întrebat-o dacă este în regulă.

Ea a spus: „Da, a fost bine”. Dacă Serena spune că a fost bine, atunci a fost uimitor după standardele tuturor celorlalţi. Aşa că da, mă bucur să îi am aici”, spus Djokerul la finalul partidei cu Musetti.

Pentru un loc în semifinalele turneului din Florida, Novak va avea de luptat cu Sebastian Korda (americanul l-a învins pe Gael Monfils, scor 6-4, 2-6, 6-4).

Duelurile din sferturile ATP Miami:

Novak Djokovic (4) vs Sebastian Korda (24)

Francisco Cerundolo (23) vs Grigor Dimitrov (14)

Taylor Fritz (3) vs Matteo Berrettini (29)

Zverev / Fils vs Jakub Mensik

Rezumatul partidei dintre Novak Djokovic și Lorenzo Musetti