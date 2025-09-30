VIDEO/ ANALIZĂ Ce îi atrage și ce îi motivează pe tineri să facă sport? Opiniile a trei antrenori din sporturi diferite/ De la dorința de sănătate și performanță, la teama de „ce zice lumea”

Un antrenor de tenis și un instructor de înot au observat că tinerii manifestă interes pentru sport și au relatat pentru ENTR despre ce îi motivează, dar și ce îi oprește să fie activi, în contextul în care a debutat Săptămâna Europeană a Sportului. Observațiile vin și pe fondul datelor publicate de Comisia Europeană, potrivit cărora 46% dintre europeni se confruntă cu probleme de sănătate mentală – adesea agravate de lipsa activității fizice, iar 62% dintre români nu fac niciodată mișcare.

Pentru tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani, alegerea de a practica înotul este influențată atât de dorința de a adopta un stil de viață sănătos și de a face performanță, cât și de teama de „ce zice lumea” în anumite contexte sociale, alături de alte motive, potrivit instructorului de înot. De la antrenorul de tenis aflăm și că interesul adulților tineri între 25 și 30 de ani pentru tenisul de câmp este similar cu cel al altor grupe de vârstă. În continuare, un studiu CIPRA evidențiază un contrast între nivelul de activitate fizică al românilor din grupa 15-24 de ani și al celor din segmentul 25-34 de ani.

În Germania, 86% dintre respondenții între 16 – 25 de ani consideră sportul important, în timp ce în jur de 70% dintre britanici între 16-34 de ani practică un minimum de 150 de minute de sport săptămânal (Deutsche Sportjugend im DOSB și Active Lives Adult Survey Report).

Ne uităm și la cât de des și ce tipuri de sport fac românii, dar și ce îi determină ori împiedică să fie activi fizic (studiu IRES).

Claudia Bînță, antrenoare de tenis de masă, spune că e important să alegi sportul care ți se potrivește.

„Tinerii explorează o varietate de sporturi înainte să aleagă ce li se potrivește cu adevărat. Când aleg acel sport care li se potrivește cu adevărat, interesul lor crește semnificativ”. Totodată, „la tenisul de masă, progresul se vede relativ repede și asta îi determină să se autodepășească”.

Ce îi atrage pe tineri către înot, explică un instructor. Teama de apă – un obstacol comun

Ene Florin, instructor de înot în București, relatează că are această ocupație de mai bine de 7 ani și că este tot mai pasionat de ceea ce face. „Am practicat polo pe apă la clubul sportiv Rapid, ca sport de performanță, până la vârsta de 19 ani, apoi m-am orientat către această meserie”, relatează el.

Tinerii își doresc să învețe să înoate din mai multe motive, potrivit antrenorului, care amintește „nevoia de mișcare, de a avea un stil de viață sănătos, precum și motivele medicale, întrucât înotul este unul dintre cele mai recomandate sporturi pentru recuperare, deoarece lucrează musculatura fără a pune presiune pe oase și articulații”.

În plus, acesta punctează dorința de a merge în vacanță cu un grup de prieteni unde se practică înotul sau scufundările. „Între 15 și 24 de ani, tinerii ies cu prietenii la piscine, merg împreună la mare, dar se tem de «ce va spune lumea» atunci când îi văd, la această vârstă, că nu știu să înoate”, observă Florin.

Un alt motiv amintit este dorința de a practica înotul la nivel de performanță. Aici „o selecție eficientă începe de la vârsta de 6–7 ani, când copiii învață bazele înotului și se perfecționează până la 10–11 ani, când încep primele competiții serioase. După vârsta de 15 ani, sportivii ar trebui să aibă deja o bază solidă”, apreciază instructorul de înot.

Mai observă că „lumea s-a apropiat mai mult” de înot, care ar fi fost și mult mai bine mediatizat, odată cu rezultatele sportive obținute de David Popovici.

Teama de apă este un obstacol comun, remarcă instructorul. „Totuși, cu ajutorul unei persoane specializate, teama poate fi depășită cu succes”, este de părere Florin.

Antrenor de tenis: Interesul adulților între 25-30 de de ani – similar cu al celor mai în vârstă. „Îi ajută să se deconecteze de la job”

Adrian Teodorescu, antrenor de tenis de câmp în București, spune că antrenează adulți amatori, inclusiv tineri între 25 și 30 de ani de ani, „care vor să joace pentru fun și relaxare, sau care se duc la turnee de amatori”.

Tinerii adulți sunt destul de interesați și vin mai ales pentru mișcare și relaxare, constată antrenorul. „Îi ajută să se deconecteze de la job, din viața de zi cu zi, și să își formeze abilități noi. Chiar mi-a zis mai demult o jucătoare că, de când joacă tenis, are mai multă răbdare în general”, împărtășește el.

Preocuparea ar fi întâlnită în mod similar și la alte categorii de vârstă. „Chiar și turneele de amatori. Am văzut și jucători de 25-30 ani, și jucatori de 45+ani”, remarcă Adrian.

„Dacă ar fi să îi împiedice ceva să joace, în general sunt fie probleme financiare, fie medicale. Iarna, tenisul este mult mai scump decât vara, fiind costurile mari la balon, și asta îi poate obliga pe câțiva să îl practice doar vara”, constată el.

Încurajarea unor obiceiuri digitale mai sănătoase – prioritate în Săptămâna Europeană a Sportului

În fiecare an, între 23 până în 30 septembrie, Săptămâna Europeană a Sportului (SES), o inițiativă a Comisiei Europene, promovează activitățile fizice și sportul pentru un stil de viață sănătos, la nivelul Europei si nu numai, transmite Agenția Națională pentru Sport, care are calitatea de Organism Național de Coordonare a SES.

Evenimentele din cadrul SES au fost centrate în jurul a patru teme, care să atragă toate categoriile de public: mediul educațional, locul de muncă, în aer liber, cluburile sportive și centrele fitness, mai comunică Agenția.

În 2025, Săptămâna europeană a avut focus pe celebrarea unui deceniu de impact, încurajarea unor obiceiuri digitale mai sănătoase și inspirarea tuturor să fie activi, potrivit CE.

46% dintre europeni se confruntă cu probleme de sănătate mentală – adesea agravate de lipsa activității fizice, conform informațiilor publicate recent pe social media de CE.

Probabilitatea de a face sport cu o anumită regularitate este cea mai ridicată în rândul respondenților cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (54%) și scade odată cu înaintarea în vârstă (de la 42% pentru intervalul 25 – 39 de ani la 32% pentru cei între 40 – 54 de ani și la 21% pentru cei peste 55 de ani), potrivit celui mai recent Eurobarometru privind sportul (2022), prezentat de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Cât de important este sportul pentru tinerii germani și câți tineri sunt activi în Marea Britanie?

86% dintre tinerii din Germania cu vârste între 16 și 25 de ani și interesați de sport, consideră sportul important, potrivit unui sondaj Deutsche Sportjugend – dsj (2023).

Sondajul arată că 86% dintre respondenți au afirmat că sportul îi ajută să se simtă mai bine, iar 77% consideră că sportul îi ajută să performeze mai bine la școală sau în muncă. https://share.google/alA7QJ1EWVAfDRr1Y

Imke Lea Mittelmann, în vârstă de 22 de ani și studentă la Universitatea din Wuppertal, spune că practică sporturi de forță în sesiuni de 25 până la 45 de minute, de două-trei ori pe săptămână. Ea afirmă că este motivată de dorința de a-și crește încrederea în sine, de a reduce stresul și de a deveni mai conștientă de propriul corp și precizează că principalele impedimente sunt lipsa de timp și crampele menstruale.

În Marea Britanie, gradul de activitate (apreciat la un minimum de 150 de minute/săptămână) scade în general odată cu vârsta (70% între 16-34 de ani, 65% între 35-54 de ani, 63% între 55-74 de ani, 43% 75+), potrivit Active Lives Adult Survey Report.

În rândul tinerilor britanici cu vârste între 16 și 34 de ani, proporția adulților activi a rămas neschimbată în ultimii doi ani, stabilizându-se la nivelul din perioada nov. 2018–2019, anterior pandemiei, după scăderi pe termen lung, conform studiului menționat. Numărul celor activi a scăzut cu 2,3% față de acum opt ani (nov. 2015–2016), arată același studiu realizat între mijlociul lunii noiembrie 2023 și mijlociul lunii noiembrie 2024. https://share.google/YWJZjw1bUAnQuK3ff

Adulții români între 25-34 de ani sunt sensibil mai inactivi față de cei între 18-24 de ani (CIPRA)

Adulții din România între 18-24 de ani răspund că fac în a doua cea mai mare măsură mișcare/sport de câteva ori pe săptămână (42%), după grupa de vârstă 55-65 de ani (44%), relevă un raport CIPRA (Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză). Pe ultimul loc se află intervalul 25 -34 de ani (30%), grupa 35 – 44 de ani (33%) și 45 -54 (36%), în acord cu studiul. Toate grupele de vârstă se situează într-un interval de 15-20% în ceea ce privește practicarea sportului sau a activităților fizice o dată pe săptămână, relevă datele.

Tendința e asemănătoare și în cazul timpului zilnic pentru mișcare – cei între 18 – 24 de ani alocând cel mai mult timp și adulții între 24 – 34 de ani alocând sensibil mai puțin timp, potrivit cercetării realizate alături de Reveal Marketing Research pe un eșantion de 1007 respondenți (septembrie 2024).

Cât de mult sport fac românii? Tipuri de activități, motivații și bariere (IRES)

62% dintre români nu fac niciodată mișcare, arată informațiile publicate recent pe social media de CE.

La întrebarea „În prezent, cât de des obișnuiți să faceți mișcare sau să practicați un sport?”, 28% dintre români spun că fac sport de cinci ori pe săptămână sau mai mult, 15% de 3–4 ori pe săptămână, 16% de 1–2 ori pe săptămână, 10% de câteva ori pe lună, iar 32% afirmă că nu fac deloc mișcare, relevă studiul.

Dintre cei care obișnuiesc să facă mișcare/să practice un sport (68%), arată procentele, 95% merg cel puțin săptămânal pe jos (62% de cinci ori pe săptămână), iar 52% fac antrenamente de acasă, 48% jogging/alergare, 47% mers pe bicicletă, 36% sporturi precum fotbal, înot, arte marțiale etc., 27% fitness (Zumba, HIIT, antrenamente cu greutăți) – toți de cel puțin câteva ori pe lună.

Pentru aceeași categorie (68%), primul motiv pentru care fac sport este starea de sănătate optimă (25%), urmat de starea de bine (14%), condiția fizică bună (11%) și scăderea în greutate (10%), arată datele cu privire la cei care obișnuiesc să facă mișcare/să practice un sport.

Barierele care îi împiedică pe oameni să facă sport sau mai mult sport în timpul săptămânii sunt, așa cum reiese din cercetare, lipsa timpului liber (42%), lipsa unei motivații intrinseci (16%), lipsa banilor (12%), probleme de sănătate și dificultatea de a ieși din zona de confort (câte 9% fiecare), rușinea/teama de a nu fi judecat (6%), dezinteresul (3%) și altele.

68% dintre respondenți afirmă că, în ultimele 12 luni, și-au dorit să facă mai multă activitate fizică decât au reușit în realitate, în timp ce 31% nu împărtășesc acest sentiment, mai arată rezultatele cercetării.

Studiul a fost realizat de IRES în perioada aprilie-mai 2025, prin interviuri telefonice aasistate de calculator (CATI), pe un eșantion reprezentativ național de 1.085 de persoane adulte (18+). Marja de eroare este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%

Sursa foto: © Arne9001 | Dreamstime.com