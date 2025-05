Victor Ponta, susținut de Tristan Tate: ”Toți prietenii mei români votează pentru Victor Ponta / Nicușor Dan NU trebuie să câștige” / Frații Tate se află sub control judiciar într-un dosar DIICOT în care sunt acuzați de viol și trafic de persoane

Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale din 4 mai, este susținut de Tristan Tate într-o postare de pe X, cu două zile înainte de scrutin:

All of my Romanian friends are voting for Victor Ponta.

I am not a Romanian and the decision is in the hands of the citizens of that country.

I do commend Pontas acknowledgment of the corruption and interference within the country notably by the E.U.

Nicusor Dan must NOT win.

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 2, 2025