Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, spune că este nevoie urgentă de parcări securizate pentru camioane / Doar 5000 din cele 380.000 de locuri de parcare din UE sunt certificate ca fiind sigure

Vicepreşedintele executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări pentru camioane din Belgia pentru a vedea la faţa locului diferenţele dintre facilităţile de ultimă generaţie şi amplasamentele lipsite chiar şi de servicii de bază, arată un comunicat al Uniunii Internaţionale a Transportului Rutier (IRU), transmite Agerpres.

„Parcarea sigură şi securizată nu este doar o problemă logistică – este vorba despre garantarea demnităţii, siguranţei şi respectului şoferilor. Atunci când investim în locuri mai bune pentru ca aceştia să se odihnească şi să lucreze, nu numai că facem munca mai atractivă şi abordăm deficitul de forţă de muncă, dar consolidăm şi transportul rutier ca şi coloană vertebrală a economiei Europei”, a declarat Roxana Mînzatu.

Vizita, iniţiată de IRU şi organizată în strânsă cooperare cu Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) şi Organizaţia Europeană pentru Parcări Secure (ESPORG), vine într-un moment decisiv, în timp ce instituţiile europene dezbat următorul buget al UE.

„Contrastul pe care l-am observat în Belgia, de la o parcare de calitate superioară la una foarte proastă, reflectă situaţia cu care se confruntă şoferii în fiecare zi în întreaga UE. Aceasta nu e o problemă locală. Este o criză europeană. Acum sperăm că vicepreşedinta Mînzatu, împreună cu comisarul Tzitzikostas, va prelua iniţiativa în îndrumarea atât a UE, cât şi a statelor membre pentru a prioritiza planificarea şi implementarea unor zone de parcare securizate pentru camioane, în special de-a lungul celor mai aglomerate coridoare din Europa”, a declarat directorul de advocacy al IRU pentru UE, Raluca Marian.

Deficitul de infrastructură de parcare al UE este o problemă gravă. Conform unui studiu sponsorizat de Comisia Europeană, doar 4.943 din cele 380.000 de locuri de parcare pentru camioane estimate la nivelul UE sunt certificate în prezent ca fiind sigure şi securizate.

În 2022, s-a înregistrat un deficit de peste 390.000 de locuri. Se preconizează că acest deficit va ajunge la 483.000 până în 2040. Situaţia este deosebit de acută în Franţa, Germania, ţările Benelux, Spania, Italia şi Europa Centrală.