Vicepremierul Zsolt Semjén: Guvernul ungar face ce recomandă UDMR , AUR este un partid anti-maghiar

Cei care răstălmăcesc cuvintele lui Viktor Orbán despre George Simion au probleme cu înțelegerea textului, a declarat vicepremierul Zsolt Semjén pentru portalul 444.hu la un forum public susţinut la Kőszeg, judeţul Vas, când a fost întrebat, ce părere are despre faptul că premierul a vorbit apreciativ în Abația Tihany, județul Veszprém, despre candidatul la alegerile prezidențiale de extremă dreapta al României, potrivit Rador Radio România.

Semjén a precizat că Guvernul ungar face ceea ce recomandă Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) în chestiunea transilvăneană și îl susține pe Hunor Kelemen, numind Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) drept un partid „anti-maghiar”.

Vicepremierul a reiterat cuvintele premierului, conform cărora „Ungaria, ca și până acum, nu se va amesteca în politica internă a României”. El a adăugat că oricine va conduce România, vor încerca să coopereze cu acesta.

„Noi ne-am vărsat sângele inimilor noastre, Péter Magyar nu a făcut absolut nimic pentru maghiarii din Transilvania”, a spus Semjén despre liderul Partidului Tisza, potrivit căruia Viktor Orbán i-a trădat pe maghiarii din Transilvania lăudând un „candidat român la preşedinţie care este anti-maghiar în mod deschis”.

Vicepremierul a fost întrebat, de asemenea, ce părere are despre declarația lui János Lázár, conform căreia FIDESZ și Partidul Tisza sunt la egalitate. Potrivit lui Semjén, ministrul Construcțiilor și Transporturilor a transmis un mesaj, şi anume că nu se pot lăsa pe spate, ceea ce înseamnă că „sentimentul de pericol trebuie reînviat în partidele de dreapta”, deoarece la alegerile de anul viitor vor fi decise chestiuni legate de destin. Însă, în opinia sa, poporul ungar are mult mai multă înțelepciune decât să-l susțină pe Péter Magyar, deoarece acesta este, din punct de vedere moral, mult sub opoziţia anterioră.

Sursa: MAGYAR NEMZET / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu