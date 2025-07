Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, la Băile Tuşnad: Eu niciodată nu am avut niciun complex antiromânesc / Dacă am reușit reconcilierea cu Serbia, de ce ar fi o utopie să ne gândim că acest lucru este posibil şi cu România?

Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, a declarat, joi după-amiaza, la o dezbatere organizată în cadrul Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, că nu a avut niciodată un complex antiromânesc şi consideră că relaţiile dintre Ungaria şi România trebuie consolidate.

„Eu niciodată nu am avut niciun complex antiromânesc. Eu, cu cea mai mare deschidere, cu inima deschisă, ca politician din Ungaria, cred că ar trebui să fie relaţiile şi mai strânse, mult mai strânse cu România”, a afirmat Semjén Zsolt, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Acesta a salutat întâlnirea dintre premierul României, Ilie Bolojan, şi cel al Ungariei, Viktor Orbán, pe care o consideră „un lucru firesc”.

Totodată. oficialul de la Budapesta a spus că relaţiile economice dintre cele două ţări sunt foarte bune, dar acestea trebuie consolidate printr-o cooperare mai strânsă, evidenţiind importanţa dezvoltării unei legături de transport mai eficiente pe axa Nord-Sud.

„Relaţiile economice sunt foarte bune, dar eu cred că (…) ar trebui să fie o cooperare mai strânsă între cele două ţări. Şi vă spun un exemplu. Să aruncăm o privire asupra hărţii Europei: de la graniţa cu Ucraina până în Gibraltar am autostradă, ca să mă pot deplasa. Deci, există această axă Est-Vest pe care se clădeşte economia europeană. Dacă eu vreau să mă îndrept din Marea Baltică spre Marea Neagră, atunci mă deplasez cu personalul. (…) Deci, ar fi de interes vital ca ţările noastre să se integreze pe această axă Nord-Sud”, a spus Semjén Zsolt.

Acesta consideră că „nu este o utopie” ideea unei reconcilieri istorice între România şi Ungaria, dând exemplul reconcilierii dintre Serbia şi Ungaria şi aducând în discuţie investiţiile pe care Guvernul de la Budapesta le-a făcut în Serbia, care au fost în interesul tuturor părţilor.

„Dacă noi am reuşit, Ungaria a reuşit cu Serbia să ajungă la această reconciliere, la această pace sufletească, şi poate că nu exagerez spunând că am ajuns la o camaraderie cu sârbii, la o deschidere, la o încredere necondiţionată pe plan economic şi pe multe alte planuri, de ce nu putem să facem acelaşi lucru şi cu România? (…) Deci, dacă acest lucru s-a întâmplat în Serbia, de ce ar fi o utopie să ne gândim că acest lucru este posibil şi cu România? Şi eu cred, sunt ferm convins, că acest lucru este în interesul României şi în interesul Ungariei şi în interesul maghiarilor de aici. Deci, încă o dată, nu a depins de noi şi nu depinde de noi. Noi am întins o mână către fraţii noştri români şi sunt convins că va veni o vreme când acea mână întinsă a noastră va fi acceptată”, a spus vicepremierul Ungariei.

Semjén s-a referit şi l-a ajutorul pe care România l-a primit din partea Ungariei pentru a intra în spaţiul Schengen, susţinând că „Guvernul Orban a suferit mult, s-a sacrificat chiar ca să împingă cumva în zona Schengen România”.

Prezent la dezbatere, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor , a declarat că întâlnirea dintre premierul României, Ilie Bolojan, şi cel al Ungariei, Viktor Orbán, a fost mai lungă decât se aştepta şi s-a desfăşurat într-o atmosferă de prietenie şi respect reciproc.

„A fost o convorbire, o întrevedere mai lungă decât mă aşteptam eu şi foarte repede au găsit, cum să spun, limbajul comun cei doi premieri şi foarte repede au început să schimbe opinii despre câteva teme foarte importante. Eu cred că s-a desfăşurat într-o atmosferă de prietenie, respect reciproc, deschidere şi, evident, au discutat nişte aspecte sau teme care sunt la zi. Sunt probleme curente, probleme strategice care pot fi abordate. Ambele ţări au câteva oportunităţi importante în sectorul energetic, în sectorul agricol şi în alte sectoare, unde există oportunităţi care pot fi exploatate în mod reciproc avantajos”, a declarat Kelemen, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Acesta a a susţinut că pentru comunitatea maghiară din România este important ca relaţia şi dialogul dintre România şi Ungaria să continue şi s-a declarat optimist în privinţa perspectivelor acestei colaborări.

Lucrările celei de-a 34-a ediţii a Universităţii de Vară „Tusvanyos” se desfăşoară în aceste zile la Băile Tuşnad, în cursul zilei de sâmbătă urmând să-şi susţină tradiţionalul discurs premierul Ungariei, Viktor Orban.