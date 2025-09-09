Vicepremierul Marian Neacşu: Rectificarea bugetară va fi negativă şi ar trebui să aibă loc în ultima decadă din această lună
Vicepremierul Marian Neacşu (PSD) a declarat, marţi, că rectificarea bugetară va fi în mod cert una negativă şi ar trebui să aibă loc în ultima decadă din această lună, transmite Agerpres.
Marian Neacşu a fost întrebat cum va fi rectificarea bugetară şi când va fi făcută, având în vedere că sunt deja ministere, cum ar fi Economia, Justiţia, care au anunţat că nu mai au bani.
„Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă şi din estimările pe care ministrul de Finanţe le are, şi dacă datele pe care le am sunt corecte, ar trebui să aibă loc undeva în ultima decadă din această lună”, a spus Neacşu la Palatul Parlamentului.
