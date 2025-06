Verstappen, semnal de alarmă pentru RedBull: S-a săturat de promisiuni

Max Verstappen a încheiat pe doi în Canada și s-a apropiat de rivalii de la McLaren în ierarhia piloților, dar consideră că RedBull are nevoie de mult mai mult pentru a putea conta cu adevărat la locul întâi din Formula 1.

Etapa din weekend a fost una bună pentru Max: nu a câștigat Grand Prix-ul de la Montreal, dar s-a clasat al doilea, în timp ce Piastri a bifat doar un loc patru, iar Norris a abandonat cu doar câteva tururi înainte de finalul cursei.

Situația din prezent nu-l mulțumește însă pe campionul mondial en-titre, acesta cerându-le inginerilor de la RedBull să aducă îmbunătățiri serioase monopostului pentru a putea să se bată cu McLaren. Vrea fapte, nu promisiuni pentru a fi din nou campion mondial în F1.

„Trebuie să începem să câștigăm curse mai des. Și cum facem asta? Fiind mai competitivi”, a declarat Verstappen pentru RacingNews365.

„Acum, acesta a fost un weekend bun (n.r. în Canada), dar nu suficient de competitiv. Trebuie doar să facem mașina mai rapidă. Atunci ne va fi mult mai ușor.

Ce a arătat McLaren în acest sezon este extraordinar și sunt greu de bătut. Ei rămân favoriți, iar asta nu va fi ceva ușor de învins.

Lucrăm din greu cu echipa. Upgrade-urile, dar va fi suficient? Nu știu. Sunt marje mici în această lume a F1 care pot schimba totul”, a transmis Verstappen, conform sursei citate.

Pilotul olandez subliniază faptul că și într-un weekend sub așteptări, McLaren rămâne o echipă puternică și principala favorită la cucerirea celor două titluri mondiale din Formula 1 în acest sezon.

De asemenea, nu trebuie uitat faptul că Mercedes a arătat o formă excelentă la Montreal și trebuie luată serios în seamă pentru restul sezonului.

Mesajul lui Verstappen este cât se poate de clar: RedBull are nevoie de un răspuns rapid, înainte ca McLaren să se distanțeze și mai mult, iar sezonul să devină un galop de sănătate pentru echipa de la Woking.

Cursa de la Montreal a fost una slabă pentru McLaren: Piastri a încheiat pe patru, iar Norris a abandonat după un acroșaj chiar cu coechipierul său.

Verstappen a încheiat pe locul doi, iar campionul mondial en-titre a micșorat distanța față de rivalii din lupta pentru titlul din Formula 1.

Astfel, Max era la 49 de puncte distanță de Piastri înainte de Canada, iar acum este la 43 de puncte, în timp ce față de Norris erau 39 de puncte, iar acum mai sunt doar 21 după Grand Prix-ul din Canada.

