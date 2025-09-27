Surpriză de proporții la Campionatele Mondiale de la Kigali: Magdeleine Vallieres Mill este noua campionă mondială la ciclism pe șosea

Rutiera canadiancă Magdeleine Vallieres Mill (EF-Education) este noua campioană mondială la ciclism pe șosea după cursa de la Campionatele Mondiale de la Kigali de sâmbătă, oprind cronometrul la 4 ore 34 de minute și 48 de secunde.

Favorita numărul unu și, totodată, câștigătoarea Turului Franței 2025, Ferrand Prevot Pauline, a terminat pe un surprinzător loc 16, la un minut și 50 de scunde diferență de Vallieres Mill.

Pe locul secund pentru medalia de argint a venit rutiera din Noua Zeelandă Fisher Black Niamh (+23”), iar podiumul a fost completat de sportiva spaniolă Garcia Canellas Margarita Victo (+27”), care a ridicat bronzul.

Vallieres se afla într-un grup fruntaș alături de neozeelandeza Niamh Fisher-Black și veterana spaniolă Mavi Garcia spre finalul traseului de 164 km pe un circuit deluros, când a accelerat decisiv. Urcând puternic spre linia de sosire, sportiva de 24 de ani a reușit să rămână în față.

Celelalte două favorite, olandeza Demi Vollering și elvețianca Marlen Reusser, au terminat pe 7, respectiv pe 9.

Mâine va avea loc cursa pe șosea la masculin care încheie Campionatele Mondiale de la Kigali, acolo unde Tadej Pogacar va încerca să-și păstreze titlul cucerit anul trecut.

Știre în curs de actualizare.