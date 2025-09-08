Utilizarea telefonului în timp ce suntem la toaletă crește considerabil riscul de hemoroizi, potrivit unui nou studiu

Timpul petrecut la toaletă a devenit o problemă medicală tot mai presantă, pe măsură ce oamenii trec de la citirea cărților și revistelor fizice la derularea nesfârșită a smartphone-urilor, scrie CNN.

Există consecințe ale statului mai mult timp decât înainte pe toaletă: oamenii raportează o rată mai mare de hemoroizi atunci când își aduc smartphone-urile în baie, potrivit unui nou studiu publicat în PLOS One.

Hemoroizii sunt grupuri de vene din rect și din exteriorul anusului care se pot umfla și mări din cauza presiunii crescute, ceea ce poate provoca mâncărime, disconfort, durere și sângerare.

Această nouă cercetare oferă dovezi concrete ale ceea ce mulți bănuiau de mult timp: oamenii pierd noțiunea timpului în baie când au telefoanele la ei, a spus dr. Trisha Pasricha, autoarea principală a studiului, gastroenterolog și directoare a Institutului de Cercetare Gut-Brain de la Centrul Medical Beth Israel Deaconess din Boston.

Această stare de fapt afectează sănătatea oamenilor.

„Întregul model de afaceri al acestor aplicații de social media este de a ne distrage atenția, de a ne face să pierdem noțiunea timpului și de a ne face dependenți de algoritm”, a spus Pasricha. „Abia acum începem să înțelegem cât de mult influențează smartphone-urile mulți alți factori din viața noastră”, adaugă aceasta.

Riscul de hemoroizi asociat cu utilizarea telefonului în toaletă

Studiul a invitat 125 de adulți care au fost supuși unei colonoscopii de screening să completeze un chestionar privind obiceiurile lor în toaletă, inclusiv dacă derulează pagini online pe telefon în baie.

Chestionarul a inclus și întrebări despre efortul fizic, consumul de fibre și rutina de exerciții fizice — factori suplimentari implicați în riscul de hemoroizi.

Șaizeci și șase la sută dintre respondenții sondajului au raportat că își folosesc în mod regulat smartphone-urile la toaletă. Cei care au făcut acest lucru au petrecut semnificativ mai mult timp la toaletă decât persoanele care și-au lăsat smartphone-urile în afara băii. Aproximativ 54% dintre respondenți au raportat că își folosesc telefoanele pentru a citi știrile, în timp ce aproximativ 44% și-au petrecut timpul pe rețelele de socializare.

În ce măsură navigarea fără rost pe internet la toaletă a afectat riscul de hemoroizi? Cercetătorii au descoperit că utilizarea regulată a smartphone-ului la toaletă era asociată cu un risc cu 46% mai mare de a avea hemoroizi. Aproximativ 37% dintre utilizatorii de smartphone-uri petrec peste cinci minute la toaletă, comparativ cu 7% dintre utilizatorii care nu folosesc smartphone-uri.

Cum utilizarea telefonului la baie poate cauza hemoroizi

Hemoroizii sunt adesea asociați cu statul prelungit pe scaun; cu toate acestea, riscul este mai mare atunci când stați prea mult timp pe toaletă. Scaunul de toaletă deschis comprimă zona rectală, menținând fundul într-o poziție mai joasă decât dacă ați sta pe un scaun. În timp, presiunea crescută din scaunul de toaletă poate provoca acumularea de sânge în rect.

„Când stați pe un vas de toaletă deschis, nu aveți sprijin pentru planșeul pelvian”, a spus Pasricha.

Pe lângă faptul că petreceți mai mult timp stând jos, utilizarea unui smartphone pe toaletă poate crește riscul de hemoroizi din cauza unei posturi incorecte.

Dr. Hima Ghanta, chirurg colorectal la Holy Name Medical Center din New Jersey, care nu a participat la studiu, a spus că oamenii tind să se aplece când se uită în jos la telefoane, ceea ce nu este ideal pentru excreție, deoarece rectul și anusul se curbează de la colon. Poziția ghemuită este o opțiune mai bună pentru o mișcare intestinală lină.

„Oamenii din trecut, care trebuiau să stea ghemuiți, nu aveau tendința de a avea atât de multe probleme, dar deoarece am schimbat unghiul în care ne golim și stăm mai mult timp, aceștia sunt factori care agravează hemoroizii”, a spus Ghanta.

Dar constipația? Rezultatele studiului sugerează că problema este mai probabil timpul petrecut stând pe toaletă, mai degrabă decât efortul, a spus Pasricha.

Persoanele care își foloseau smartphone-urile nu erau mai constipate decât cele care nu o făceau, a spus ea. „De fapt, ele nu se străduiau mai mult să evacueze decât cele care nu o făceau. Ipoteza mea este că utilizarea pasivă a smartphone-ului determină umflarea și bombarea acestor pernițe hemoroidale, iar asta duce la apariția hemoroizilor”.

Creșterea diagnosticărilor de hemoroizi la generațiile mai tinere

Deși studiul a implicat doar adulți cu vârsta de peste 45 de ani, Pasricha a afirmat că rezultatele se pot aplica și persoanelor mai tinere, deoarece acestea sunt cele mai predispuse să-și poarte mereu telefoanele cu ele.

„A fost util să avem acest grup (de peste 45 de ani), deoarece erau persoane care nu-și foloseau smartphone-urile la toaletă. Așadar, am avut un grup de comparație”, a explicat Pasricha.

„Faptul că o treime dintre oameni nu își aduceau smartphone-urile la baie ne-a ajutat să înțelegem cum ar putea arăta o bază de referință, mai ales că îmi imaginez că situația este mai gravă în cazul persoanelor mai tinere”.

Dr. Sandhya Shukla, gastroenterolog la Atlantic Coast Gastroenterology Associates din New Jersey, care nu a participat la studiu, a spus că vede pacienți mai tineri diagnosticați cu probleme de hemoroizi.

Deși alți factori, precum consumul redus de fibre și obezitatea, pot explica de ce se întâmplă acest lucru, ea a spus că derularea fără rost a ecranului pe toaletă este unul dintre principalii factori care contribuie la această problemă.

Cum să reduceți riscul de hemoroizi

Cel mai simplu răspuns este să evitați să vă luați telefonul cu voi la baie. Dacă totuși îl luați, toți medicii recomandă să limitați timpul petrecut pe toaletă. Gastroenterologii recomandau anterior oamenilor să nu petreacă mai mult de 10 minute pe toaletă. Trei până la cinci minute ar fi ideal.

„Mulți experți sunt de acord că trei minute sunt suficiente pentru fiecare mișcare intestinală, dar fiecare persoană este diferită”, a spus Shukla.

Setarea unui cronometru poate fi utilă dacă sunteți predispus să derulați fără să vă gândiți. Pasricha a recomandat, de asemenea, să verificați după două videoclipuri TikTok dacă aveți o sesiune productivă la toaletă. Dacă magia nu se produce, este mai bine să vă ridicați și să încercați din nou mai târziu decât să stați și să așteptați pe vasul de toaletă.