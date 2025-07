Urşii au intrat în mai multe pensiuni din zona Lepşa în căutare de hrană / Medic veterinar: Ori dărâmă uşa, ori sparge geamul sau împinge geamul, intră şi caută mâncare în bucătărie, prin frigidere, prin dulapuri, pe unde găseşte

Atacurile urşilor s-au înmulţit alarmant în zona Lepşa – Tulnici, în ultimele zile mai multe pensiuni fiind vandalizate de animalele aflate în căutare de hrană, potrivit autorităţilor locale, care atrag atenţia asupra fenomenului care pare a fi scăpat de sub control, transmite Agerpres.

„În ultimul timp, ne confruntăm cu foarte multe atacuri ale urşilor în zonă. Avem câte două – trei apeluri de la cetăţeni pe noapte. Ultimul la o pensiune de la Cascada Putnei, unde ursul a rupt o uşă metalică foarte mare, în căutare de mâncare. Nu ştiu ce se întâmplă, că au coborât foarte mulţi în ultima perioadă, când normal ar fi să stea în pădure, unde este mâncare la vremea asta. Sunt foarte mulţi, exagerat de mulţi, iar legea e proastă. Noi, la primărie, nu avem personal specializat pentru aşa ceva. Plus că e foarte greu să extragi un urs, foarte multe proceduri. Eu nu sunt nici pro, nici contra vânătorii, dar sunt exagerat de mulţi urşi în zona noastră. Mai nou, au început să fie semnalaţi şi ziua”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Tulnici, Aurel Boţu.

Vandalizarea pensiunilor este confirmată şi de medicul veterinar Alexandru Pungă, cel care este chemat atunci când este nevoie de extragerea unui urs prin împuşcare.

„De ceva timp, zona Lepşa este terorizată de mai mulţi urşi, fiecare cu obiceiul lui. Este unul care a dat de gustul mâncării gătite şi ori dărâmă uşa, ori sparge geamul sau împinge geamul, intră şi caută mâncare în bucătărie, prin frigidere, prin dulapuri, pe unde găseşte. Deja sunt trei – patru pensiuni care au fost vandalizate în acest fel. Mai sunt câţiva care vin la containere. Să zicem că acolo paguba nu-i foarte mare. Dar se poate întâmpla un incident cu o persoană care trece prin zonă şi nu ştii cum reacţionează”, spune medicul.

La pensiunea de la Cascada Putna, ursul ar fi mâncat tot ce a găsit în frigider, inclusiv borcane cu dulceaţă. S-a reîntors în următoarea noapte, dar atunci proprietarul a luat măsuri, iar animalul a fugit şi ar fi intrat într-o altă pensiune din zonă, aflată la câţiva metri de şosea, unde a simţit mâncare de miel. Aici a împins cu labele plasa de ţânţari şi geamul şi a vrut să intre în bucătărie. Când proprietarul a aprins lumina, ursul s-a speriat şi a fugit, a povestit medicul veterinar.

Potrivit sursei citate, în acest an s-au înregistrat cele mai multe intervenţii, atât în zona de munte a judeţului, la Nistoreşti, Nereju, Paltin, Vintileasca sau Soveja, dar şi mai aproape de municipiul Focşani, la Coteşti sau Cârligele. Odată ce ursul a dat de gustul cărnii, acesta va continua să provoace probleme, spun specialiştii.

„Din informaţiile pe care le am, anul acesta au fost împuşcaţi un urs la Străoane şi altul la Nistoreşti, care a omorât mai multe oi la o stână. Vă închipuiţi că, dacă un urs şi-a schimbat gusturile, şi în meniul lui intră carnea, el nu o să mai mănânce altceva – trifoi sau salată. Caută să facă probleme. Şi, în acest caz, singura soluţie este extragerea prin împuşcare”, susţine medicul.

În noaptea de marţi spre miercuri, un alt urs a atacat o stână din Vidra, unde a mâncat câteva oi. Medicul spune că apelul la 112 este singura soluţie pentru a se identifica localităţile cu probleme şi susţine protejarea proprietăţilor cu garduri electrice.

„Populaţia de urs a crescut şi nu putem spune că se poate găsi o soluţie universal valabilă pentru rezolvarea acestei probleme, însă trebuie aplicate toate măsurile. Trebuie să acceptăm şi vânătoarea ca metodă de a ţine sub control populaţia de urs. Iar oamenii ar trebui să-şi împrejmuiască locaţiile cu gard electric, pentru că este o soluţie care, aplicată corespunzător, dă rezultate. Dar gardul trebuie să fie adecvat pentru animalele sălbatice şi în special pentru urşi. E nevoie de minim 8 J, poate chiar de 12 – 14 J. Primul impact cu acest dispozitiv este foarte important, rămâne în memorie şocul şi ursul nu se mai apropie. Aceste garduri nu sunt periculoase pentru oameni. Creează o un disconfort, o senzaţie foarte neplăcută, dar sub nicio formă nu pot să provoace moartea sau arderea. Plus că există modalităţi de semnalizare a acestor garduri”, a explicat Alexandru Pungă.

Medicul veterinar este de părere că problemele vor continua şi în perioada următoare pentru că 80% dintre urşii semnalaţi de apelurile la 112 sunt tineri, având între doi şi trei ani, şi „sunt deja obişnuiţi cu prezenţa umană”.

„Pot să spun că 80% din ei sunt urşi tineri, undeva doi-trei ani, a căror mamă are altă generaţie de pui, iar ei sunt pe cont propriu deja şi explorează teritorii noi, pentru că în zonele sălbatice sunt urşii dominanţi şi n-au loc. Aşa că îşi caută noi teritorii. Au căpătat deja noi obiceiuri pe care le vor transmite şi generaţiilor viitoare. Sunt deja obişnuiţi cu prezenţa umană, cu beneficiul adus de prezenţa umană, respectiv hrana. Deja omul nu mai reprezintă un pericol, o frică, ci a devenit ceva normal”, spune Alexandru Pungă.