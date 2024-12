Următoarea geantă de lux costă doar 99 de cenți și este de la Ikea

Cine ar fi crezut că sacul albastru iconic al Ikea, Frakta, ar putea concura cu Birkin-ul de la Hermès sau geanta clasică Chanel? Într-o mișcare surprinzătoare, retailerul suedez aduce celebra sa geantă de 99 de cenți în lumina reflectoarelor la noul pop-up din Oxford Circus, Londra, relatează WWD.

„Într-un omagiu jucăuș adus acestei locații emblematice, ne-am inspirat din lumea modei și am combinat-o cu principiile noastre de design democratic, astfel încât Frakta să fie descoperită într-un mod complet nou”, a declarat Matt Gould, managerul magazinului urban Ikea Londra.

Pop-up-ul, denumit „Hus of Frakta”, ironizează serviciile și marketingul exclusivist al mărcilor de lux. Vizitatorii pot personaliza gențile Frakta și pot explora o selecție de articole inspirate de nuanța cobalt distinctivă a sacului. Pop-up-ul va fi deschis până în martie 2025, când Ikea își va inaugura locația permanentă în fostul spațiu Topshop de pe Oxford Circus.

Transformarea sacului Frakta într-un „luxury bag” nu este atât de neașteptată. În 2017, Balenciaga a lansat un model similar cu Frakta, dar cu un preț impresionant de 2.145 de dolari. Ikea a reacționat rapid, lansând o reclamă ironică despre cum să distingi originalul de replică.

„Unii designeri se inspiră din păsări și le brodează penele, dar eu mă uit la un breloc și creez o geantă din el”, a spus Demna, directorul de creație al Balenciaga, într-un interviu din 2019. „Dar nu este niciodată în competiție cu sursa originală, evident.”

Geanta Frakta a fost reinterpretată de-a lungul anilor de designeri precum Zandra Rhodes, Marimekko și Hay, dar și de magazinul parizian Colette.

În plus, Ikea a experimentat recent cu alte concepte inedite. La începutul acestui an, compania a deschis un pop-up în New York intitulat „Sleepeasy,” unde vizitatorii s-au relaxat pe paturile și șezlongurile brandului.