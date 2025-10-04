UPDATE Poliţia britanică a arestat încă trei persoane în legătură cu atacul antisemit de Yom Kippur de la sinagoga din Manchester / Recrudescența antisemitismului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl tratează ca un incident terorist. Este vorba despre un bărbat şi două femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, ceea ce ridică la şase numărul total al persoanelor reţinute sub suspiciunea de pregătire a unor acte de terorism, potrivit poliţiei din Greater Manchester, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şeful poliţiei antiteroriste, Laurence Taylor, a declarat că, pe lângă cei doi bărbaţi care au fost ucişi în atacul de la sinagogă – Adrian Daulby, 53 de ani, şi Melvin Cravitz, 66 de ani – alţi trei bărbaţi rămân în spital cu răni grave. Autorul atacului a fost ucis de poliţie.

Vorbind despre anchetă, Taylor a spus: „Din relatările martorilor, am aflat că un bărbat a fost văzut comportându-se suspect în faţa sinagogii, înainte de a fi confruntat de agenţii de securitate şi de a pleca. Pe baza informaţiilor de care dispunem în acest moment, nu credem că acest lucru a fost raportat poliţiei din Greater Manchester, deoarece bărbatul părăsise zona. Aproximativ 15 minute mai târziu, individul s-a întors într-un vehicul şi a început atacul său oribil. La slujbă participau un număr mare de credincioşi, dar datorită curajului personalului de securitate, al credincioşilor şi al acţiunii rapide a poliţiei, atacatorul a fost împiedicat să intre”, a precizat Taylor.

„În acest stadiu, credem că Jihad Al-Shamie s-ar putea să fi fost influenţat de ideologia islamistă extremistă. Stabilirea circumstanţelor complete ale atacului va dura probabil ceva timp”, a declarat şeful poliţiei antiterorism.

Potrivit The Guardian, teroristul de la sinagoga din Manchester era eliberat pe cauţiune pentru un presupus viol atunci când a comis atacul.

„Pe baza unor verificări rapide efectuate în sistemele noastre, această persoană nu pare să fie cunoscută de poliţia antiteroristă, însă are antecedente penale care nu au legătură cu terorismul. Acestea includ o arestare recentă pentru viol, care a dus la eliberarea sa pe cauţiune”, a confirmat Laurence Taylor.

Potrivit The Guardian, Jihad al-Shamie, în vârstă de 35 de ani, era anchetat pentru un presupus atac sexual care, se pare, ar fi avut loc la începutul acestui an. Atacatorul, un cetăţean britanic de origine siriană, ar avea, de asemenea, condamnări penale, dar nu se afla pe radarul ofiţerilor antiterorism sau al MI5.

Recrudescența antisemitismului

Guvernul a cerut suspendarea demonstrațiilor pro-palestiniene de la sfârșitul săptămânii, dar organizatorii au respins cererea. Într-un articol publicat în Jewish Chronicle, prim ministrul Keir Starmer, a cărui soție Victoria este evreică, a cerut demonstranților pro-palestinieni să respecte durerea evreilor britanici la acest sfârșit de săptămână”, notează jurnalistul Petru Clej pentru RFI.

Antisemitismul este în creștere. În fiecare săptămână, în fiecare zi, școlile și sinagogile evreiești se bazează pe securitate non-stop – adesea asigurată de voluntari dedicați – deoarece știu că amenințarea urii antisemite este reală și periculoasă. În ultimii ani, am asistat la vandalizarea și defăimarea magazinelor evreiești. Insultele și amenințările antisemite de pe străzile noastre i-au făcut pe părinți să se simtă nesiguri când își trimit copiii la școală în uniforme.

Acest lucru nu a început după 7 octombrie. Dar nu se poate nega că impactul evenimentelor mondiale a afectat comunitățile evreiești de aici, din Marea Britanie, nu numai din cauza temerilor pentru familiile din străinătate, ci și din cauza temerilor pentru familiile mult mai apropiate de casă.” a scris premierul Starmer în Jewish Chronicle.

Comunitatea evreiască din Marea Britanie, care numără circa 300.000 de persoane, dintre care aproximativ 30.000 trăiesc la Manchester, a doua obște evreiască după ce din Londra, este îndurerată, dar nu surprinsă. Deși acest atac terorist este primul care se soldează cu moartea unor evrei britanici pe teritoriul Regatului Unit, violența fizică împotriva evreilor din Marea Britanie a explodat. La o adunare de doliu de la Manchester vineri, vicepremierul și ministrul justiției David Lammy a fost apostrofat de unii participanți care i-au reproșat că guvernul nu combate manifestările antisemite.

Pe 7 septembrie 2025 la Londra a avut loc un marș împotriva antisemitismului la care au participat mai multe personalități, în frunte cu rabinul șef al Regatului Unit, Ephraim Mirvis, în care s-a cerut autorităților să ia măsuri împotriva antisemiților. Într-un interviu vineri la BBC Radio 4, rabinul Mirvis a afirmat că la marșurile pro-palestiniene au loc adeseori manifestări deschis antisemite și că demonizarea permanentă a statului Israel, incită la ură împotriva evreilor britanici, care sunt victime în fiecare săptămână ale unor atacuri fizice și amenințări cu moartea.

Citește integral pe RFI.