Germania urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare 3,5 miliarde de…

Grup de recruti in armata germana
Sursa foto: Știrile Pro TV

Germania urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare 3,5 miliarde de dolari

Germania urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare în valoare de peste 3,47 miliarde de dolari, care include cumpărarea a 20 de elicoptere uşoare de luptă produse de Airbus SE, potrivit unui document guvernamental citat de Bloomberg News, transmite News.ro.

Parlamentarii germani sunt aşteptaţi să dea undă verde pachetului de cheltuieli militare într-o şedinţă cu uşile închise programată pentru miercuri.

Pe lângă contractul cu Airbus, pachetul include şi un acord de aproximativ 1 miliard de euro cu Hensoldt AG şi Theon International, pentru furnizarea a 100.000 de dispozitive de vedere pe timp de noapte destinate forţelor armate germane.

Decizia face parte din eforturile Berlinului de a-şi moderniza rapid capacităţile de apărare, în contextul tensiunilor crescute din Europa şi al angajamentelor de a consolida flancul estic al NATO.


