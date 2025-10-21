G4Media.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR…

Sursa foto: Pixabay

Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR / Dispar un stadion, o cantină și un cămin modernizat

Universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)”, anunță Ziarul de Iași.

În total, 176,5 milioane de lei, circa 35,2 milioane de euro. UMF-ul pierde cel mai mult, cu două proiecte majore sistate: construirea unei cantine de 300 de locuri și reabilitarea Căminului 1 Mai A.

Încă din luna august, universitățile din Iași au fost străbătute, ca de fulger, de vestea că proiectele pentru care se luptaseră să obțină toate avizele ca să le finalizeze în august 2026 erau la un pas să fie întrerupte.

S-au vehiculat tot felul de variante, că vor fi finanțate doar proiectele care au grad de realizare de măcar 15% sau 30%, iar la restul va fi o discuție aplicată, caz cu caz. Iașul ar fi pierdut atunci totul, fiindcă nu era demarat niciun șantier.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) a pierdut finanțarea pentru cantina de 300 de locuri și spațiile de recreere, în valoare de peste 65 de milioane de lei, precum și pentru reabilitarea Căminului 1 Mai A, estimată la 53 de milioane de lei. Pe lângă modernizarea infrastructurii de cazare, se urmărea și îmbunătățirea eficienței energetice, prin reducerea consumului de energie cu minim 50%.

La Universitatea de Științele Vieții (USV) Iași, construcția unei săli de sport ultramoderne, omologată pentru Liga a III-a, în valoare de aproape 40 de milioane de lei, a fost de asemenea suspendată. Stadionul era prevăzut cu capacitate de 2.100 de locuri, fiind multifuncțional și incluzând facilități precum sală de fitness și saună.

Rectorul USV Iași, prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, a precizat că instituția caută surse alternative de finanțare pentru arena de sport ultramodernă. „Proiectul respectiv este momentan suspendat (conform formulării ME), urmând a se căuta alte surse de finanțare pentru a fi continuat”, a spus rectorul.

Tags:
